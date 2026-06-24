¡Deportivo Escondido! gana y enciende la pasión futbolera en el campeonato de verano de la Liga Mad de Madison!

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Equipo Deportivo Escondido

Madison.- Este medio digital también ha decidido brindar cobertura al campeonato de verano organizado por la “Liga Mad” de Madison, cuyos encuentros deportivos se disputan cada domingo en las canchas 2 y 3 de Warner Park, ubicadas en el Northside de esta capital, en horarios de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La “Liga Mad” es una nueva organización futbolística que, según la información obtenida, fue impulsada por Pedro, con el propósito de fomentar el deporte y la integración de la comunidad latina en Madison. En el torneo participan 12 equipos: Botafogo, Ecuador, Atl. Morelia, Randos United F.C., Las Flores F.C., Toros F.C., Chapines F.C., Real Tortas F.C., Deportivo Escondido, Patricias Marquet, F.C. Madison y San Felipe.

Precisamente, el pasado domingo 21 de junio, el reportero de este medio cubrió el emocionante encuentro entre los equipos Deportivo Escondido vs Chapines F.C.

Desde el pitazo inicial, Deportivo Escondido. demostró superioridad técnica, orden táctico y mayor contundencia ofensiva frente a su ocasional rival. Gracias a su dominio dentro del terreno de juego, el primer tiempo concluyó con una ventaja parcial de 2 -1 a favor del conjunto Deportivo Escondido.

En la etapa complementaria, Chapines F.C. mantuvo el control del partido y logró anotar dos goles más, sellando una contundente victoria por 4-1 sobre Chapines F.C., resultado que lo convierte en uno de los equipos protagonistas del campeonato de verano de la Liga Mad.