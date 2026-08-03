El Despertar de Monarca: El Halcón Sagrado que Lucha por Volver al Cielo

Como los guerreros aztecas y los mensajeros mayas, esta ave en peligro de extinción necesita de nuestra comunidad para sanar sus alas y emprender el vuelo de nuevo.

Monarca antes de su operación. Todas las fotos cortesía de DCHS

Desde las alturas del firmamento, donde los antiguos aztecas veían la energía viva del sol (Tonatiuh) y el espíritu indomable del guerrero cuauhtli, las aves de presa han sido consideradas guardianes del cosmos y representantes del mundo espiritual. En la tradición maya del Popol Vuh, el halcón Wak actuaba como el mensajero divino entre el cielo y la tierra, anunciado la renovación y la fuerza vital para el pueblo. Hoy, en el corazón de Madison, un joven halcón peregrino encarna ese mismo espíritu ancestral: su nombre es Monarca.

Monarca nació en mayo en el nido de la central Blount de Madison Gas and Electric (MGE), un refugio que desde 2009 protege a esta especie amenazada. Junto a su hermana Honey, Monarca cautivó a miles de personas que siguieron su nacimiento en vivo. Pero el camino de un futuro rey del viento no está libre de pruebas.

Monarca cuando era más joven junto a su hermana

El pasado domingo 28 de junio, tras observar a su hermana saltar con éxito, Monarca tomó su propio salto de fe. Al desplegar sus alas, el joven halcón descendió abruptamente hacia el suelo. Monarca fue rescatado de inmediato y llevado de urgencia al Centro de Vida Silvestre de Dane County Humane Society (DCHS).

Las radiografías revelaron una realidad desgarradora: una fractura severa en su pata izquierda cerca de la rodilla, una lesión mortal para un ave de caza que necesita de su agilidad para sobrevivir.

Una Cirugía de Emergencia para Devolverle el Cielo

El equipo de DCHS actuó con la rapidez de los antiguos guerreros. Le proporcionaron medicamentos contra el dolor, fluidos y la estabilización necesaria para prepararlo para una compleja cirugía ortopédica realizada por especialistas de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin.

“Como los halcones peregrinos están en peligro de extinción en Wisconsin, ayudar a esta ave y conservar la especie es crucial”, destaca Lisa Bernard, Supervisora de Desarrollo y Comunicación de DCHS. “Pedimos el apoyo de nuestra comunidad para brindarle la atención y rehabilitación que este joven halcón necesita para que un día vuelva a volar libre sobre Madison, el lugar al que pertenece”.

Nuestra Sangre, Nuestra Fuerza: ¿Cómo Puedes Ayudar?

Hoy tenemos la oportunidad de ser los guardianes de esta ave sagrada. Cualquier aportación, por pequeña que sea, ayudará a pagar sus gastos médicos y a proteger a otros animales silvestres lesionados.

¿Cómo donar para la recuperación de Monarca?

En línea: Ingresa directamente a https://donor.giveshelter.org/page/FALCON2026

Ingresa directamente a https://donor.giveshelter.org/page/FALCON2026 Por correo o en persona: Envía un cheque a nombre de DCHS con la leyenda “Falcon” en la nota a la dirección: Dane County Humane Society, 5132 Voges Road, Madison, WI 53718 .

Envía un cheque a nombre de con la leyenda en la nota a la dirección: Dane County Humane Society, 5132 Voges Road, Madison, WI 53718 . Conoce la historia completa: Visita www.giveshelter.org/falcon.

No dejemos que el vuelo de Monarca se apague. ¡Demostremos la unión y la fuerza de nuestra comunidad!