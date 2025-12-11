Reunión anual del Condado de Dane destaca el impacto y la fuerza del emprendimiento comunitario

La Comunidad News Online

Caleb Odorfer, Michelle Bouman-Brown, Joanna Cervantes, Pedro Ruiz y Joe Oby

Madison.— El Condado de Dane realizó su reunión anual de fin de año el viernes 5 de diciembre, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., en el cuarto piso del moderno edificio Hub, ubicado en Village Mall sobre Park Street. El encuentro tuvo como propósito reconocer el trabajo que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro que reciben apoyo del condado y que, a través de sus servicios, fortalecen el tejido social y económico de la comunidad.

Beatriz Pinmacho, Monel Antit, Mattie Reese, Michelle Bouman-Brown

Como parte del programa, se presentó un panel integrado por Beatriz Pinacho, de la Wisconsin Latino Chamber of Commerce; Monel Antit, de LOCS; y Mattie Reese. La mesa fue moderada por Michelle Bouman-Brown, del Condado de Dane.

Los panelistas abordaron temas clave como los desafíos que enfrentan los emprendedores, los recursos necesarios para iniciar y sostener un proyecto, y los programas de apoyo disponibles tanto para iniciativas con fines de lucro como para organizaciones comunitarias. Asimismo, destacaron un aspecto común del emprendimiento: enfrentar el miedo inicial que implica dar el primer paso hacia la creación de un negocio o institución.

Maria A. Prieto y Beatriz Pinacho

El evento también contó con mesas informativas de diversas organizaciones con y sin fines de lucro, entre ellas la Wisconsin Latino Chamber of Commerce, SCORE – For the Life of Your Business, Fitchburg Economic Development, MHS Tax Services Rebrand Event, entre otras, las cuales ofrecieron recursos valiosos para emprendedores y líderes comunitarios.

De acuerdo con Joanna Cervantes, directora de Servicios Humanos del Condado de Dane, el condado respalda a las organizaciones sin fines de lucro mediante subvenciones directas —como Dane Arts, que financia proyectos culturales, de capital y conservación—, servicios de apoyo tecnológico a través de DANEnet, y programas de asistencia económica como las Becas de Asistencia de Emergencia para familias en situación de crisis. Además, impulsa iniciativas comunitarias mediante fondos, grants y préstamos dirigidos a fortalecer a las instituciones que trabajan directamente con los residentes del área.

La reunión reafirmó la importancia del emprendimiento social como motor de desarrollo y la determinación del Condado de Dane de continuar apoyando a quienes trabajan para mejorar la calidad de vida de la comunidad.