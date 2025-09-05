Liga de Veteranos de Madison: Pasión, disciplina y mucho gol en cada jornada

La Comunidad News Online

Equipo “Pinos” con su nuevo uniforme deportivo

Madison.- La Liga de Veteranos de Madison se ha consolidado como una de las competencias deportivas más organizadas y emocionantes de la ciudad. Con equipos que cumplen disciplinadamente con su participación en cada fecha programada, los partidos se desarrollan sin suspensiones y con un alto nivel competitivo, marcado por el entusiasmo de los jugadores y la abundancia de goles.

El pasado sábado, nuestro medio fue testigo de un vibrante encuentro entre Pinos y Jaguares, un duelo clave en la lucha por la clasificación a las finales. Pinos, conformado en su mayoría por jugadores mexicanos originarios de Guanajuato, reforzado con futbolistas de Venezuela y Honduras, se presentó con nuevo uniforme patrocinado por el empresario latino Pascual Ortiz, propietario de Alfombras Guanajuato en Fitchburg, quien además se desempeña como defensa en el equipo, mientras su hermano defiende la portería.

Durante el primer tiempo, el marcador se mantuvo en un cerrado 0-0 pese a múltiples ocasiones de gol para ambas escuadras. Sin embargo, en la segunda mitad, Jaguares impuso su ritmo y terminó llevándose la victoria con un contundente 5-2.

El gesto de Ortiz no solo reforzó la identidad del equipo Pinos, sino que refleja el apoyo de la comunidad latina al deporte local, donde la pasión por el fútbol se combina con la unidad y el orgullo cultural.

Próximos partidos – sábado 6 de septiembre

Campo #1

11:00 am – Bayern vs. Génova



12:20 pm – Italia vs. Águilas



1:40 pm – Bayern vs. Warriors



3:00 pm – San Marcos vs. Gallos



4:20 pm – Puebla vs. Veteranos



Campo #2