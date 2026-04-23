Sangriento crimen en Milwaukee: buscan a “Drako” por el asesinato a tiros de un cantante de reguetón

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Daniel Muñoz y Richard Samuel Ortiz-Robles (Foto gentileza de HNNUSA)

Madison, Wisconsin. — Un violento hecho de sangre ocurrido en la madrugada del domingo 19 de abril en la ciudad de Milwaukee ha dejado como saldo la muerte de un joven artista urbano y mantiene en alerta a las autoridades, que buscan intensamente al principal sospechoso.

De acuerdo con información policial preliminar, Daniel Muñoz, de 26 años, conocido como “Drako” y con antecedentes penales, habría protagonizado una discusión con su hermana alrededor de la 1:42 a. m. en la cuadra 2000 de South 13th Street. En medio del altercado, Muñoz presuntamente disparó contra Richard Samuel Ortiz-Robles, de 28 años, conocido artísticamente como “Tronko NTN”, un popular cantante de reguetón del sur de la ciudad.

Según las investigaciones, Ortiz-Robles —quien estaba casado con la hermana del sospechoso— intervino para defender a su esposa durante la disputa, momento en el que recibió el disparo que le causó la muerte.

Las autoridades indicaron que Muñoz, al ser un delincuente convicto, tenía prohibido poseer armas de fuego. Por ello, enfrenta posibles cargos por homicidio y posesión ilegal de arma, agravados por el resultado fatal del incidente.

Registros del sistema judicial señalan que en 2023 Muñoz fue condenado en el condado de Racine County por delitos graves relacionados con el uso no autorizado de un vehículo y posesión de arma de fuego. El sospechoso se encontraba bajo supervisión desde el 13 de noviembre de 2025, con medidas vigentes hasta el año 2033, según el Departamento de Correcciones de Wisconsin.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Milwaukee no ha confirmado la detención de Muñoz. Asimismo, la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee informó que el individuo aún no ha sido formalmente fichado en relación con este homicidio.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del sospechoso.