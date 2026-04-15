Wisconsin marca el camino: otros estados deben seguir el ejemplo bipartidista que convirtió en ley la DACA 240 bajo el liderazgo del gobernador Tony Evers

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El Gobernador de Wisconsin Tony Evers promulgó la Ley DACA 240 (Foto gentileza de ISNTAGRAM)

Madison, Wisconsin.— En una decisión considerada histórica y ejemplar a nivel nacional, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, promulgó el jueves 9 de abril de 2026 la Ley DACA 240 (AB 759 / SB 745), consolidando un esfuerzo bipartidista que hoy es visto como modelo para otros estados del país.

La ceremonia de promulgación se realizó en el supermercado El Rey, en el sur de Milwaukee, un escenario simbólico que refleja el impacto directo de esta legislación en las comunidades trabajadoras e inmigrantes.

La Ley DACA 240, aprobada por unanimidad en la Asamblea Estatal y con una votación de 31 a 2 en el Senado estatal, establece la elegibilidad de los beneficiarios del programa DACA para acceder a licencias ocupacionales en Wisconsin, eliminando barreras que durante años limitaron su desarrollo profesional.

La representante estatal Sylvia Ortiz-Velez, una de las principales impulsoras del proyecto, destacó el carácter bipartidista de esta iniciativa, subrayando la colaboración entre legisladores demócratas y republicanos que permitió su aprobación. Entre ellos figuran el representante Joel Kitchens, el representante Amaad Rivera-Wagner, el senador Jesse James, el senador Cory Tomczyk y el senador Tim Carpenter, entre otros actores clave del proceso legislativo.

Asimismo, se reconoció el respaldo del presidente de la Asamblea, Robin Vos, y del líder del Senado, Devin LeMahieu, quienes facilitaron el consenso político necesario para priorizar los intereses del estado por encima de las diferencias partidarias.

Esta legislación representa una actualización pragmática del sistema de licencias profesionales en Wisconsin. Permite que personas que ya cuentan con autorización legal para trabajar en Estados Unidos, y que han sido formadas en distintas áreas, puedan ejercer sus profesiones sin restricciones innecesarias.

El impacto económico es uno de los pilares centrales de la ley. Wisconsin enfrenta una escasez de mano de obra en múltiples sectores, y esta medida abre la puerta para retener talento calificado que, hasta ahora, se veía obligado a migrar a otros estados con regulaciones más inclusivas.

La Ley DACA 240 no solo fortalece la fuerza laboral, sino que también impulsa la competitividad del estado, promueve la equidad y reafirma el compromiso de Wisconsin con una economía dinámica e inclusiva.

Con esta acción, Wisconsin envía un mensaje claro al resto del país: la cooperación bipartidista puede traducirse en soluciones concretas que benefician tanto a la economía como a las comunidades. Hoy, más que nunca, otros estados están llamados a seguir este ejemplo.