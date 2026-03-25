Bipartidismo abre puertas: Legislatura de Wisconsin aprueba proyecto clave para beneficiarios de DACA y lo envía al gobernador Tony Evers

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Milwaukee, Wisconsin.– Según reportes de la prensa local del 17 de marzo de 2026, el proyecto de ley DACA (SB 745/AB 759) fue aprobado por ambas cámaras de la Legislatura Estatal de Wisconsin en una destacada muestra de respaldo bipartidista.

El Senado estatal dio luz verde al SB 745 con 31 votos a favor y 2 en contra, consolidando un amplio consenso entre legisladores de ambos partidos. La representante estatal Sylvia Ortiz-Velez (D-Milwaukee) confirmó la aprobación de la medida en la cámara alta.

Previamente, la Asamblea Estatal había aprobado el proyecto complementario AB 759 de forma unánime, con una votación de 97-0 el pasado 20 de febrero de 2026, reforzando el carácter bipartidista de la iniciativa.

Acceso a credenciales ocupacionales

El proyecto de ley, correspondiente al periodo legislativo 2025-2026, se centra en ampliar la elegibilidad para obtener credenciales ocupacionales a beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La propuesta establece la creación de la sección 995.40, que permitirá a personas con DACA vigente —y con autorización de empleo válida emitida por el Departamento de Seguridad Nacional— acceder legalmente a licencias ocupacionales en el estado.

Asimismo, la normativa dispone que:

Sylvia Ortiz-Velez (D-Milwaukee)

Las credenciales serán válidas únicamente durante la vigencia del permiso de trabajo.

Las autoridades deberán verificar la autorización de empleo mediante sistemas federales antes de emitir licencias.

El cumplimiento de requisitos no relacionados con ciudadanía se mantiene sin cambios.

Se podrán ajustar tarifas administrativas para cubrir costos de verificación.

No se otorgan beneficios públicos adicionales más allá de las credenciales ocupacionales.

El proyecto también aclara que la elegibilidad no se extenderá a personas que obtengan DACA después de la entrada en vigor de la ley.

A la espera de promulgación

Tras su aprobación legislativa, la medida ha sido enviada al gobernador Tony Evers, quien deberá decidir sobre su promulgación.

De firmarse, la ley representaría un avance significativo para cientos de beneficiarios de DACA en Wisconsin, facilitando su integración laboral en sectores regulados y fortaleciendo la fuerza laboral del estado.