Del micrófono al Capitolio: Tony Castañeda anuncia su candidatura para la Asamblea Estatal

El músico y conductor de radio Tony Castañeda anunció oficialmente su candidatura para representar el Distrito 76 de la Asamblea Estatal de Wisconsin el pasado 9 de febrero, durante un acto realizado frente al Capitolio del Estado en Madison.

Castañeda, residente de Madison desde hace décadas y habitante del Distrito 76 por más de 45 años, es conocido en la comunidad como locutor, músico, artista y entrenador de deportes juveniles. Durante 33 años ha conducido el programa “8 O’Clock Buzz” los jueves por la mañana en la estación comunitaria WORT 89.9 FM y, desde 1998, ha dirigido su propia banda de jazz latino.

Su plataforma política se centra en inmigración, educación pública y la defensa de la democracia. En materia migratoria, expresó que impulsará acciones legislativas para limitar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado. También manifestó su apoyo al financiamiento completo de las escuelas públicas y a la derogación del Acta 10, además de oponerse a la manipulación de distritos electorales (gerrymandering) y a los requisitos de prueba de ciudadanía para votar.

Como parte del inicio de su campaña, Castañeda organizó una fiesta de lanzamiento y recaudación de fondos el jueves 19 de febrero, de 5 a 8 de la tarde, en The Cardinal Bar, ubicado en 418 E. Wilson St., en Madison.

En la contienda por el escaño que representa el centro de Madison y partes de los lados Este y Norte de la ciudad, Castañeda se sumó a la carrera junto a la concejal Dina Nina Martinez-Rutherford, la exconcejal Julianna Bennett, el asistente legislativo Isaiah Ben-Ami y la periodista Zoe Sullivan. La elección primaria demócrata se celebrará en agosto y la elección general está programada para noviembre.