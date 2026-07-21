Festival Gastronómico Colombiano reúne a cientos de personas en una histórica celebración cultural en Madison

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Madison Embroidery Coqueta Design,

Madison, Wisconsin.– El pasado sábado 18 de julio, de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, la Asociación de Residentes Colombianos en Madison celebró con gran éxito el Primer Festival Gastronómico Colombiano, un evento que marcó un hito para la comunidad colombiana del estado de Wisconsin.

La actividad se llevó a cabo en el estacionamiento del restaurante Casa Zaragoza, ubicado sobre Park Street, al sur de Madison, donde decenas de familias y visitantes disfrutaron de una jornada llena de gastronomía, artesanía, música y expresiones culturales que reflejaron la riqueza de Colombia.

Durante el festival participaron diversos emprendimientos y negocios latinos que instalaron coloridos toldos para ofrecer lo mejor de la cocina tradicional colombiana. Entre los más concurridos destacó Lechona Colombiana, que deleitó a los asistentes con su tradicional plato a base de carne de cerdo. Asimismo, el público pudo degustar pollo salpicado, buñuelos, tortas, postres típicos y una amplia variedad de especialidades que evocaron los sabores de las distintas regiones de Colombia.

Pablo Mancera, Ramiro Zapata y Carlos Céspedes

La feria también contó con la presencia de Madison Embroidery Coqueta Design, emprendimiento que exhibió y comercializó artesanías colombianas, bolsos estampados, sombreros típicos, tejidos elaborados a mano y finos bordados. Además, ofreció refrescos y micheladas colombianas. Otro de los atractivos fue el puesto de Antojitos Colombianos “El Rolo”, cuyo lema, “Sabor que te hace sentir en casa”, conquistó a quienes buscaban disfrutar de auténticos platillos colombianos.

“Picadas La Mona” Hecho con amor 100% colombiano

El evento recibió igualmente el respaldo de importantes empresas e instituciones de la comunidad, entre ellas BMO Bank y la agencia de State Farm, representada por la agente Alejandra Bustamante, además de otros patrocinadores que apoyaron esta primera edición del festival.

Los organizadores Pablo Mancera, Ramiro Zapata y Carlos Céspedes explicaron, durante una entrevista concedida a La Comunidad News Online, que el propósito principal de esta iniciativa fue acercar a la comunidad colombiana de Madison los productos, la gastronomía y las tradiciones de su país, evitando que muchas familias tengan que viajar hasta Chicago para disfrutar de este tipo de actividades.

Vista parcial del público asistente al evento

Asimismo, señalaron que el festival fue concebido como un espacio de integración cultural para los más de 6,000 colombianos que residen en Madison y sus alrededores, así como para los demás miembros de la comunidad latina y los ciudadanos estadounidenses interesados en conocer y disfrutar la riqueza gastronómica y cultural de Colombia.

La parte artística estuvo a cargo de Andrés Gómez y DJ Diego Sound, quienes animaron la jornada con música para todos los gustos. El cierre del festival fue espectacular con la presentación del grupo musical Rumba Colombiana, que puso a bailar al público con un repertorio de ritmos tropicales y folclóricos, contando además con la colaboración especial de Radio La Sabrosa.

El Primer Festival Gastronómico Colombiano de Madison registró una notable asistencia de familias provenientes de distintas nacionalidades, entre ellas colombianos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y ciudadanos estadounidenses, consolidándose como un exitoso encuentro multicultural que fortaleció los lazos de amistad, convivencia e integración entre las diversas comunidades que conforman la capital de Wisconsin.

Con este exitoso debut, la Asociación de Residentes Colombianos en Madison espera convertir este festival en una tradición anual que continúe promoviendo la cultura, el emprendimiento y el orgullo colombiano en el corazón de Wisconsin.