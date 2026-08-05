¡Goleadas, sorpresas y fútbol bajo 100 grados! La Liga Latina de Madison entra en su recta decisiva

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Equipo F.C Santos

Madison, Wisconsin.– Ni las altas temperaturas que superaron los 100 grados Fahrenheit lograron detener la pasión por el fútbol. El domingo 2 de agosto, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, se disputó la duodécima jornada de un total de 17 fechas del campeonato organizado por la Liga Latina de Madison “Chavita League”, en las canchas ubicadas al final de Milwaukee Street.

En esta temporada participan 16 equipos, cuatro menos que el año anterior, debido a que algunas escuadras optaron por integrarse a otras ligas o simplemente dejaron de competir. A pesar de ello, el torneo mantiene un alto nivel de competencia y continúa reuniendo a decenas de jugadores y aficionados cada fin de semana.

Real Estelí impone su juventud

Equipo FBG Elite United

En el primer encuentro de la jornada se enfrentaron Real Estelí, dirigido por Celio Santos, y Restos del Mundo, bajo la dirección del entusiasta del fútbol Ángel Ferrán.

El conjunto de Real Estelí, conformado en su mayoría por jóvenes jugadores mexicanos y hondureños de entre 20 y 21 años, protagonizó un duelo muy equilibrado durante la primera mitad, que concluyó sin goles.

Sin embargo, en el complemento el equipo salió con mayor determinación, dominó las acciones ofensivas y terminó imponiéndose por 3-1, sumando tres valiosos puntos que fortalecen sus aspiraciones en el campeonato.

FBG Elite United exhibe todo su poder ofensivo

Equipo Real Steli

El segundo compromiso enfrentó a Unión Cárdenas contra FBG Elite United.

Unión Cárdenas, dirigido por Mario Reyes, reúne futbolistas de México, Honduras, Venezuela y Nicaragua, mientras que FBG Elite United es conducido por Nicholas Jatta, originario de Gambia, y cuenta con una plantilla de más de 23 jugadores de ese país africano.

Desde el pitazo inicial, FBG Elite United mostró un fútbol dinámico, ordenado y contundente. Su dominio fue absoluto durante los 90 minutos, reflejándose en una contundente victoria por 5-1, resultado que lo consolida como uno de los equipos más fuertes del torneo.

Nicaragua FC no tuvo piedad de FC Santos

Equipo Restos del Mundo

En el tercer partido de la jornada, FC Santos se midió con Nicaragua FC.

El conjunto de FC Santos, dirigido por René González, está integrado por una plantilla muy joven, con jugadores de entre 16 y 21 años, en su mayoría de origen mexicano y mexicoamericano.

Por su parte, Nicaragua FC, bajo la dirección de Deniz López, presentó un equipo sólido y bien organizado, integrado principalmente por futbolistas nicaragüenses.

El dominio del cuadro nicaragüense fue evidente de principio a fin. Con un juego colectivo efectivo y una ofensiva contundente, Nicaragua FC goleó 4-0 a FC Santos, convirtiéndose en uno de los equipos más destacados de la jornada.

Con cinco fechas aún por disputarse, la Liga Latina de Madison entra en su etapa más emocionante. Cada punto será decisivo en la lucha por la clasificación y el campeonato, mientras los equipos continúan demostrando entrega, talento y pasión por el deporte, incluso bajo las exigentes condiciones del intenso verano de Wisconsin.