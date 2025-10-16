Buena Tierra Run Club: Corriendo Hacia la Comunidad y el Orgullo Latino en Milwaukee

La Comunidad News Online

Buena Tierra Run Club (Foto gentileza de BTRC)

Madison.- Patrick Chaves, una figura inspiradora en Milwaukee, ha transformado el running en un poderoso vehículo para la construcción de comunidad y la celebración de la cultura latina a través del Buena Tierra Run Club. Lo que comenzó como una chispa de inspiración durante el Maratón de Chicago de 2023, al presenciar la vibrante energía del barrio de Pilsen, se ha convertido en un movimiento que atrae a cientos de participantes semanalmente.

Chaves, quien fue reconocido como uno de los Líderes Latinos Más Influyentes de Wisconsin en septiembre de 2025 por Madison365, atribuye el éxito del club a la “representación que importa a mucha gente, especialmente a las personas de color”. Esta visión inclusiva ha permitido que Buena Tierra se convierta en un espacio donde todos son bienvenidos, sin importar su nivel de experiencia o sus objetivos de fitness.

Antes de dedicarse a la participación comunitaria, Chaves pasó 18 años en la gestión minorista y cuatro en ventas corporativas. Sin embargo, su pasión por conectar con la gente y sus historias lo llevó a un cambio de carrera que, aunque inicialmente fue un “choque cultural”, le permitió descubrir un propósito más profundo. Ahora, como Coordinador de Participación Comunitaria para la Región Sur de los Parques del Condado de Milwaukee, supervisa 60 parques en vecindarios predominantemente latinos, actuando como un enlace vital entre el público y la administración.

El nacimiento de Buena Tierra Run Club se dio en un contexto pospandémico, cuando Chaves buscaba reconstruir el sentido de comunidad. Al notar la falta de un espacio culturalmente representativo para corredores en el sur de Milwaukee, concibió la idea de un club predominantemente latino. Con la colaboración de Carter Robinson y Jesús Hernández, cofundadores de la carrera Black and Brown Run Around 5K, y su esposa, lanzaron la primera reunión el 8 de noviembre de 2023. Desde entonces, el club ha experimentado un crecimiento orgánico y exponencial, demostrando que “cuando ves a gente como tú haciendo algo fuera de lo común, piensas: ‘¿De qué se trata?’ Y entonces lo intentas”.

Hoy, esta organización sin fines de lucro organiza carreras semanales con una participación de entre 200 y 300 miembros. La filosofía de “venir tal como eres” es fundamental, y no hay cuotas de membresía, con todos los líderes siendo voluntarios. El objetivo es que las personas regresen y participen en la comunidad, incluso si solo desean caminar media milla.

Chaves, quien no se considera un atleta, descubrió el running como una salida personal después de incursionar en el levantamiento de pesas y el kickboxing. Ahora, ayuda a otros a encontrar el equilibrio entre el bienestar físico y mental, impulsando un cambio en la narrativa sobre la cultura de las carreras. “La representación importa”, afirma, “realmente estamos intentando cambiar esa narrativa sobre qué es la cultura de las carreras, para quién es, y es para todos”.

Los corredores de Buena Tierra ya participan en eventos importantes como el Maratón Milwaukee Lakefront, donde el club presentó a 56 corredores en 2025, muchos de los cuales completaron su primera carrera de 5 km, media maratón o maratón completa.

De cara al futuro, Chaves visualiza un objetivo a largo plazo: la creación de un centro comunitario de fitness permanente en Milwaukee. Este espacio físico, sin costo o a bajo costo, ofrecería acceso a entrenadores y nutricionistas, y ampliaría la programación para jóvenes y adultos mayores. Aunque todos son voluntarios y Chaves dedica mucho tiempo al proyecto, el sueño de un edificio propio en Milwaukee es la meta a cinco o diez años. Para Chaves, la comunidad es el pilar de su vida profesional y de su apasionante proyecto, reconociendo que el éxito del club no reside en el liderazgo individual, sino en la fuerza colectiva de sus miembros, quienes “todos tenemos una historia, todos tenemos una trayectoria, y la estamos haciendo juntos. Eso es lo bonito”.