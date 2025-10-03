Finales electrizantes en el Torneo de Veteranos Verano 2025

La Comunidad News Online

Equipo “Veteranos”

Madison.- La Liga de Veteranos de Madison, Wisconsin, dirigida por Jorge Ortiz y Erick Hernández, anunció mediante comunicado de prensa que este sábado 4 de octubre se disputarán las grandes finales del Torneo de Verano 2025, en las canchas de Milwaukee Street, a partir del mediodía.

Equipo “Viejitos”

La jornada promete emociones intensas, ya que los equipos clasificados buscarán levantar la copa y escribir su nombre en la historia de esta liga que reúne a generaciones de futbolistas locales. Al concluir los encuentros, se realizará la entrega oficial de medallas y trofeos a campeones y subcampeones de cada división.

Equipo “Liverpool”

Es de destacarse que el equipo “Veteranos” integrado en su mayoría por uruguayos y argentinos, entre ellos Marcelo Guimaraens (Director técnico), Marcos Cardozo, Ernesto Cardozo, Dario Jorge, Andrés Pertusatti, Ovideo Fernandez, Ricardo Rojas, Adrían García, Boli Martínez, Gustavo Pintos, Juan Torales, Sebastian Medinas y Paulo Gutierrez, clasifico invicto para jugar la final y es un firme candidato para coronarse campeón dentro de la división Premier.

Equipo “Santos Laguna”

Equipos finalistas

Según el comunicado, los clasificados son:

División Premier: Puebla, Gallos, Veteranos y Viejitos.

Puebla, Gallos, Veteranos y Viejitos. División Primera: Génova, San Marcos, Santos Laguna y Liverpool.

Rol de partidos – División Premier

12:30 p.m. Puebla vs. Gallos

Puebla vs. Gallos 2:00 p.m. Veteranos vs. Viejitos

Rol de partidos – División Primera

12:00 p.m. Génova vs. San Marcos

Génova vs. San Marcos 2:00 p.m. Santos Laguna vs. Liverpool

Una fiesta deportiva para la comunidad

Como es tradición en la Liga de Veteranos, tras la coronación de campeones y subcampeones, jugadores, familiares y aficionados se reunirán en una verdadera fiesta deportiva comunitaria. El ambiente estará marcado por la pasión futbolera, el apoyo de las porras y la convivencia entre familias que, a través del deporte, fortalecen los lazos de amistad y unidad en Madison.