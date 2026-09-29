¡FÚTBOL DE ALTO VOLTAJE EN MADISON!

La Liga Latina entra en zona de fuego con goles, drama y clasificaciones en Warner 1

La Comunidad News Online

Equipo “San Rafael” y su “porra”

Madison, WI.— La emoción, los goles y el dramatismo se apoderaron el domingo 27 de septiembre de la cancha Warner 1, en el North Side de Madison, donde la Liga de Latinos y Latinas vivió una intensa jornada de partidos eliminatorios rumbo a los cuartos de final.

El reportero de La Comunidad News Online estuvo presente para cubrir de cerca una fecha decisiva, en la que varios equipos se jugaron todo en la cancha. Jugadores, entrenadores, familiares, hinchas y porras protagonizaron una verdadera fiesta futbolística, marcada por la tensión de los partidos de eliminación directa y la alegría de quienes consiguieron avanzar.

COLECTIVOS HONDURAS: ¡GOLPE EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS!

En el primer encuentro se enfrentaron Deportivo San Luis y Colectivos de Honduras, en un partido considerado de vida o muerte, porque el equipo perdedor quedaría eliminado y el ganador avanzaría a los cuartos de final.

Desde el pitazo inicial ambos conjuntos demostraron que no estaban dispuestos a regalar nada. El encuentro mantuvo un ritmo intenso durante los dos tiempos y los dos equipos consiguieron marcar en dos oportunidades.

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría igualado 2-2, llegó la jugada decisiva. En los últimos minutos, Colectivos de Honduras lanzó un ataque sorpresivo y consiguió el tercer gol, desatando la celebración de sus jugadores y seguidores.

El marcador final fue Colectivos 3, Deportivo San Luis 2, resultado que permitió al conjunto hondureño avanzar a los cuartos de final, mientras San Luis quedó eliminado después de una dura batalla.

SAN RAFAEL SACA LAS GARRAS Y AVANZA

Equipo “Colectivo”

En el segundo partido se enfrentaron San Rafael y Tigres, dos equipos que llegaron a la cancha dispuestos a dejarlo todo por la clasificación.

San Rafael tiene como director técnico a Roberto Valencia, quien en 2025 fue reconocido como uno de los mejores arqueros de la temporada y contribuyó al campeonato de San Rafael en la Primera División de la Liga Latina. Ahora, desde el banquillo, busca conducir nuevamente a su equipo hacia los primeros lugares.

Por su parte, Tigres presentó una plantilla reforzada con varios jugadores afroamericanos, además de futbolistas latinos, conformando un equipo con características diversas y gran fortaleza física.

San Rafael comenzó imponiendo condiciones y terminó el primer tiempo con ventaja de 1-0.

La segunda mitad fue mucho más intensa y terminó con varias expulsiones: tres jugadores de Tigres y dos de San Rafael tuvieron que abandonar el terreno de juego.

Con menos jugadores sobre el césped, San Rafael supo aprovechar mejor las oportunidades y terminó imponiéndose por 3-1, asegurando su boleto a los cuartos de final.

El pitazo final desató la locura entre los seguidores de San Rafael. La porra celebró el triunfo con gritos, abrazos y muestras de alegría por la clasificación de su equipo.

POTROS FC: ¡REMONTADA DE PELÍCULA!

Equipo “Potros F.C.

El tercer encuentro tuvo como protagonistas a Potros F.C. de Honduras y Venezuela, en uno de los partidos más dramáticos de la jornada.

Potros F.C., dirigido por su entrenador Cecilio Oseguera, cuenta principalmente con jugadores de origen hondureño. Venezuela, por su parte, presentó un plantel integrado mayoritariamente por futbolistas venezolanos.

El partido comenzó cuesta arriba para Potros. Durante el primer tiempo, Venezuela consiguió tomar una importante ventaja y terminó ganando 3-1.

Sin embargo, Potros salió al segundo tiempo decidido a cambiar la historia. El equipo hondureño aumentó la presión, buscó los espacios y protagonizó una espectacular reacción que le permitió igualar el marcador.

Tras una segunda mitad cargada de emoción y goles, el encuentro terminó 4-4.

El empate mantuvo el suspenso hasta el final, pero Potros F.C. consiguió la clasificación a los cuartos de final gracias a su mejor posición en la tabla de posiciones.

¡LA PELOTA YA TIENE UNA NUEVA CITA!

La jornada dejó emociones fuertes, goles de último minuto, remontadas, expulsiones y celebraciones inolvidables. Pero la competencia continúa y cada partido será ahora más decisivo.

El próximo domingo, la Liga de Latinos y Latinas de Madison continuará su camino hacia la gran definición con los partidos de cuartos de final en la cancha Warner 1 del North Side de Madison.

Para los equipos que siguen en carrera, comienza una nueva batalla: un partido puede significar la gloria y una derrota puede poner punto final al sueño del campeonato.

Los aficionados ya están advertidos: ¡en Warner 1 se viene más fútbol, más goles y más pasión!