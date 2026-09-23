GENARO GARCÍA: “PASITO A PASITO, EL REAL SAN LUIS VA EN BUSCA DE LA GRAN FINAL”

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Genaro García San Luis, Diregente y coach del equipo “Real San Luis”

Madison, Wisconsin.- En la Liga de Latinos y Latinas de Madison, donde cada fin de semana se viven intensos encuentros protagonizados por jugadores de diferentes nacionalidades, el fútbol también se convierte en un espacio de amistad, integración y convivencia comunitaria.

Uno de los equipos que ha construido una historia particular dentro de esta competencia es Real San Luis, dirigido por Genaro García, originario de Tlaxcala, México, quien lleva aproximadamente 22 años viviendo en Madison y alrededor de dos décadas al frente del equipo.

García ha visto pasar generaciones de futbolistas y ha sido testigo de la evolución del fútbol latino en Madison. Actualmente, su plantel reúne jugadores de México, Ecuador, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, demostrando que el fútbol puede unir culturas, familias y generaciones alrededor de una misma pasión.

En entrevista con La Comunidad News Online, Genaro García habló sobre sus orígenes, la historia del Real San Luis, su filosofía como coach, el apoyo de su esposa y su familia, la integración de jóvenes de diferentes culturas y los objetivos del equipo en la recta final de la temporada.

1. Genaro, ¿podría contarnos su nombre completo, de qué país es originario, cuánto tiempo lleva viviendo en Madison y a qué se dedica actualmente? ¿Cuándo nació el equipo y por qué decidió llamarlo Real San Luis?

Genaro García: Mi nombre es Genaro García San Luis. Soy originario de Tlaxcala, Tlaxcala, México, y tengo aproximadamente 22 años viviendo en Madison, Wisconsin. Actualmente trabajo en un restaurante y también llevo alrededor de 22 años relacionado con el equipo.

Decidí ponerle Real San Luis porque mi apellido es San Luis. Cada año tratamos de cambiar la camiseta y, en esta temporada, decidimos utilizar la camiseta de la Selección Mexicana con motivo del Mundial que se celebrará este año.

2. ¿Cómo nació su relación con el fútbol y qué lo llevó a convertirse en dirigente y coach del equipo?

Equipo “Real San Luis”

Genaro García: Mi relación con el fútbol comenzó, como para muchas personas, desde pequeño, jugando con los amigos en la calle.

Hace aproximadamente 20 años, mi hermano y yo decidimos hacernos cargo del equipo. Posteriormente, él regresó a México y yo continué al frente del equipo hasta la actualidad.

3. ¿Cómo nació el Real San Luis y qué significa para usted representar a este equipo dentro de la Liga de Latinos y Latinas de Madison?

Genaro García: El equipo Real San Luis nació porque mis hermanos, mis sobrinos y yo trabajábamos en un restaurante llamado Chipotle. El equipo estaba formado principalmente por mis hermanos y sobrinos, además de algunos amigos.

Como la mayoría éramos familiares y nuestro apellido es San Luis, decidimos cambiarle el nombre al equipo y llamarlo Real San Luis.

Para mí es muy importante representar y llevar en alto el apellido San Luis a través de un equipo de fútbol y competir con los demás equipos que forman parte de la Liga de Latinos y Latinas de Madison.

4. ¿Cuál es la filosofía futbolística que intenta transmitir a sus jugadores dentro y fuera de la cancha?

Genaro García: Para mí, la disciplina es fundamental. También es importante aprender a razonar, reflexionar y tomar buenas decisiones dentro del campo de fútbol. Los jugadores deben saber pensar y actuar en beneficio del equipo.

5. San Luis cuenta con jugadores de diferentes países y culturas. ¿Cómo logra integrar a un grupo tan diverso para convertirlo en una verdadera familia deportiva?

Genaro García: Actualmente cuento con jugadores de México, Ecuador, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.

Lo bonito del fútbol es que puede formar familias, sin importar de dónde sea cada persona. El fútbol nos permite convivir, conocernos y compartir una misma pasión.

6. ¿Qué características busca principalmente en un jugador para formar parte del San Luis: disciplina, talento, compromiso, compañerismo u otras cualidades?

Genaro García: Lo principal es que le guste el fútbol, que sepa escuchar y que pueda comunicarse con sus compañeros.

También es importante que aprenda a tomar decisiones, tanto de manera individual como en conjunto con el resto del equipo.

7. Como coach, ¿cómo vive esos momentos de máxima tensión durante un partido, especialmente cuando el marcador está cerrado o el equipo necesita remontar?

Genaro García San Luis, dirigente y coach del equipo “Real San Luis

Genaro García: Cada partido se vive de manera diferente. Todos los equipos quieren ganar y, en cada juego, la adrenalina está al máximo.

Por eso considero que cada partido es especial y tiene su propia historia.

8. ¿Cuál ha sido hasta ahora uno de los partidos o momentos más emocionantes que ha vivido al frente del San Luis y por qué lo recuerda de manera especial?

Genaro García: Cada partido es emocionante e interesante, pero los más emocionantes son las finales, porque cualquier error puede costarnos la victoria.

En una final no hay margen para equivocarse y por eso se viven de una manera muy especial.

9. ¿Qué papel desempeñan su esposa y su familia en el funcionamiento y apoyo al equipo San Luis?

Genaro García: Mi esposa, María Isabel, desempeña un papel muy importante en el equipo. Ella suele observar los partidos y decirles a los jugadores qué fallas están cometiendo o pedirles que no descuiden sus posiciones.

Lo bonito es que los jugadores le hacen caso. La razón por la que la escuchan es que ella también ha jugado fútbol y conoce muy bien este deporte.

Además, uno de mis hijos juega en mi equipo y también contamos con familiares de los jugadores que acuden como porra. Su presencia representa un gran apoyo y es un plus para motivar a nuestros jugadores.

10. ¿Qué importancia tiene para usted que los jóvenes latinos de Madison encuentren en el fútbol un espacio de amistad, disciplina, integración y superación personal?

Genaro García: Lo mejor para los jóvenes es practicar algún deporte que les guste, y qué mejor que el fútbol.

Hay mucha juventud nueva participando, y eso es algo muy positivo. El fútbol les ayuda a socializar, conocer nuevos amigos y aprender sobre diferentes culturas.

También aprenden a escuchar a los mayores y a tomar las cosas buenas de cada persona.

11. Desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado el fútbol latino en Madison y qué cambios ha observado en los últimos años en el nivel de los jugadores y de las ligas?

Genaro García: Personalmente, he observado que cada vez hay más jóvenes de diferentes países que llegan con muchas ganas de jugar.

Eso hace que los demás jugadores también eleven su nivel de juego. Es algo muy interesante y positivo para el crecimiento del fútbol en Madison.

12. Mirando la recta final de la temporada, ¿cuáles son los principales objetivos del San Luis y qué mensaje les transmite a sus jugadores antes de cada partido?

Genaro García: Ya estamos entrando en la recta final de la temporada y nuestro principal objetivo es ganar la final.

A mis jugadores les digo que ya hemos disputado muchos partidos: algunos los hemos perdido, otros los hemos ganado y también hemos tenido empates. Pero en una final ya no se permiten errores, porque cualquier equivocación nos puede costar muy caro.

Tenemos que trabajar como equipo, mantenernos unidos y buscar la victoria. A eso vamos: pasito a pasito, hasta llegar a la meta.

13. Finalmente, Genaro, ¿qué mensaje quisiera enviar a los aficionados, familiares y seguidores del San Luis que acompañan al equipo cada fin de semana?

Genaro García: Les digo que continúen apoyándonos y que sigan asistiendo a cada partido.

Quiero que sepan que cuando ellos están ahí, su sola presencia representa una gran motivación y un plus para nuestros jugadores. Nos ayuda a salir a la cancha y dar el cien por ciento.

A todos ellos, muchas gracias por su apoyo.