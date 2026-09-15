“De Inquilino a Propietario”: seminario gratuito abre el camino hacia el sueño de una casa propia

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Foto parcial Alex Lozano y los asistentes

Madison, Wisconsin.— El miércoles 9 de septiembre, en horas de la tarde, se llevó a cabo un importante seminario gratuito denominado “De Inquilino a Propietario”, dirigido especialmente a personas y familias que desean comprar su primera vivienda.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Sun Prairie Public Library, ubicada en 1359 Linnerud Drive, en Sun Prairie, Wisconsin, y fue organizado por Alex Lozano Ríos, de la agencia inmobiliaria Real Broker, LLC, con el propósito de brindar información práctica y accesible a quienes están pensando en dar el paso de dejar de alquilar para convertirse en propietarios de una casa.

Durante el seminario se explicó, paso a paso, el proceso que debe seguir una persona para adquirir una vivienda mediante crédito hipotecario, incluyendo aspectos relacionados con el enganche o pago inicial, preparación financiera, opciones de financiamiento y programas especiales para compradores de vivienda por primera vez.

Uno de los temas que despertó particular interés entre los asistentes fue la posibilidad de comprar una vivienda utilizando un número ITIN, una alternativa que puede resultar especialmente importante para determinadas personas que no cuentan con un número de Seguro Social, pero que buscan construir un patrimonio y tener una casa propia.

Expertos explicaron las alternativas de financiamiento

Alex Lozano, Jorge Antezana Pimentel, Scarlet Ramírez y otros









El seminario contó también con la participación de Jorge Antezana Pimentel, representante de UW Credit Union, quien explicó a los asistentes diversos aspectos relacionados con préstamos hipotecarios, financiamiento y programas disponibles para quienes desean comprar una vivienda en Madison y sus alrededores.

Antezana Pimentel respondió numerosas preguntas del público y explicó cuáles son algunos de los requisitos y pasos que deben considerar los futuros compradores antes de solicitar un préstamo para adquirir una casa.

Asimismo, estuvo presente Scarlet Ramírez, representante de State Farm Insurance, quien abordó el importante tema de los seguros de vivienda y explicó qué deben conocer los futuros propietarios para proteger adecuadamente su patrimonio una vez que logren adquirir su casa.

Preguntas, respuestas y orientación práctica

Foto parcial de los asistentes al seminario

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la interacción permanente entre los especialistas y los participantes. Los asistentes tuvieron la oportunidad de formular preguntas relacionadas con sus propias situaciones y recibir explicaciones detalladas de los expertos.

Con el apoyo de presentaciones audiovisuales, los representantes de Real Broker, LLC, UW Credit Union y State Farm Insurance fueron desarrollando los diferentes temas de manera sencilla y práctica, procurando que los participantes comprendieran cada una de las etapas que implica el proceso de convertirse en propietario.

La actividad permitió aclarar dudas sobre cuánto dinero se necesita para comenzar, cuáles son las alternativas de financiamiento disponibles, cómo prepararse financieramente y qué pasos deben seguirse antes de iniciar formalmente la búsqueda de una vivienda.

El sueño de dejar de alquilar y tener casa propia

En definitiva, la finalidad del seminario “De Inquilino a Propietario” fue que los participantes concluyeran la jornada con una visión mucho más clara sobre qué deben hacer para comprar su primera casa, cuáles son sus opciones de financiamiento y cuáles podrían ser sus próximos pasos para convertirse en propietarios.

El entusiasmo y la participación de los asistentes demostraron el enorme interés que existe dentro de la comunidad por conocer las posibilidades reales de acceder a una vivienda propia.

Para muchas familias, dejar de pagar alquiler y adquirir una casa representa mucho más que una transacción inmobiliaria: significa construir patrimonio, alcanzar estabilidad familiar y hacer realidad uno de los grandes sueños de la vida: tener un hogar propio.

El seminario dejó, precisamente, ese mensaje de esperanza: el camino de inquilino a propietario puede comenzar con información, preparación financiera y la orientación adecuada.