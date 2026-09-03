Libertad y F.C. Madison conquistan la gloria en las grandes finales de la Liga Mad!

La Comunidad News Online

Equipo Libertad F.C. Campeón Primera División Verano 2026

Madison.- La emoción, el buen fútbol y la pasión de las aficiones fueron los grandes protagonistas de la espectacular jornada de finales de la Liga Mad, disputada el domingo 30 de agosto en las instalaciones deportivas de Warner 3, donde cuatro equipos saltaron al terreno de juego con un solo objetivo: conquistar el ansiado título de campeón del verano 2026.

Como parte de su permanente misión de informar a la comunidad latina de Madison sobre los principales acontecimientos deportivos, sociales y culturales de la ciudad, La Comunidad News Online estuvo presente para cubrir esta emocionante jornada que definió a los nuevos campeones de la Primera y Segunda División.

La gran tarde futbolística comenzó a las 2:00 p.m. con la esperada final de la Primera División, protagonizada por Libertad F.C. y University Blendz F.C., dos equipos que llegaron decididos a dejarlo todo en la cancha para levantar el trofeo de campeón.

Pedro A.Zepeda, manager y Capitan del equipo Libertad F.C.

Una final no apta para cardíacos

Desde el pitazo inicial, ambos equipos demostraron por qué habían llegado a la gran final. El encuentro estuvo cargado de intensidad, goles y constantes emociones, manteniendo a jugadores y aficionados al borde de sus asientos.

El primer tiempo terminó empatado 2 a 2, reflejando el equilibrio y la calidad futbolística de ambos conjuntos.

En la segunda mitad, el equipo de Libertad F.C., integrado principalmente por jugadores de la comunidad uruguaya, regresó al campo decidido a conquistar el campeonato y logró ponerse en ventaja 3 a 2.

Sin embargo, University Blendz F.C. no bajó los brazos y respondió rápidamente, igualando nuevamente el marcador 3 a 3.

Con el partido entrando en sus últimos minutos, muchos aficionados comenzaron a pensar que el título tendría que definirse mediante una dramática tanda de penales. Pero cuando parecía que el empate sería definitivo, Libertad F.C. consiguió marcar el gol decisivo, desatando la alegría de sus jugadores y seguidores.

El marcador final de 4 a 3 consagró a Libertad F.C. como campeón de la Primera División de la Liga Mad, temporada de verano 2026.

F.C. Madison se corona campeón de la Segunda División

Equipo F.C. Madison Campóon de la Segunda División Verano 2026

La segunda gran final de la jornada comenzó a las 4:00 p.m., cuando F.C. Madison y Deportivo Escondido salieron al terreno de juego para disputar el título de campeón de la Segunda División.

Al igual que en el primer encuentro, la emoción estuvo presente de principio a fin. Además de la lucha futbolística dentro de la cancha, las porras de ambos equipos protagonizaron un intenso duelo desde las gradas, alentando a sus jugadores y celebrando cada gol con entusiasmo.

El encuentro fue sumamente disputado y terminó ofreciendo un espectáculo lleno de dramatismo. Ambos equipos llegaron a estar empatados 2 a 2, manteniendo la incertidumbre sobre quién se llevaría el campeonato.

Pero, cuando el partido se acercaba a su final, F.C. Madison logró marcar el tercer gol, inclinando definitivamente la balanza a su favor.

El encuentro terminó con marcador de 3 a 2, resultado que permitió a F.C. Madison levantar el título de campeón de la Segunda División de la Liga Mad, verano 2026.

La gran premiación

Fredy Eulogio y Jaime Ruiz, Eric Galvan de Prairie Exteriors & Painting

Al finalizar ambos encuentros se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que los capitanes de los equipos campeones y subcampeones recibieron sus respectivos trofeos y premios económicos correspondientes a la Primera y Segunda División.

Los reconocimientos fueron entregados personalmente por el nuevo líder de la Liga Mad, Pedro Andrés Zepeda Sámano, acompañado de su familia, en medio de la celebración de jugadores, familiares y aficionados.

Así concluyó una intensa y emocionante temporada de verano 2026 de la Liga Mad, una competencia que continúa consolidándose como uno de los espacios deportivos de mayor importancia para la comunidad latina de Madison.

Libertad F.C. y F.C. Madison ya tienen sus nombres escritos en la historia de la temporada de verano 2026, después de conquistar dos finales llenas de pasión, goles y emociones que difícilmente serán olvidadas por los aficionados presentes en Warner 3.

Las imágenes de esta memorable jornada deportiva y de la ceremonia de premiación se publican en esta edición especial de La Comunidad News Online.