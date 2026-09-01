¡La Chavita League en la recta final: pasión, goles y grandes duelos rumbo a la gloria!

La Comunidad News Online

Equipo Nacional de Madison

Madison.- La emoción del fútbol continúa creciendo en la Chavita League, que avanza a paso firme hacia su etapa decisiva, con partidos cada vez más intensos y disputados en la lucha por alcanzar los octavos y cuartos de final.

El último domingo 29 de agosto, durante las horas de la tarde, los equipos volvieron a protagonizar una apasionante jornada en las canchas de Door Creek Park, ubicadas en el East Side de Madison, donde jugadores, dirigentes y aficionados vivieron intensamente cada encuentro.

Los equipos participantes luchan ahora por conseguir su clasificación y mantenerse con vida en el campeonato, en una competencia que promete grandes emociones durante las próximas semanas.

Nacional impone su fútbol

Deportivo La Rica estreno uniforme

En el primer encuentro de la jornada se enfrentaron los equipos de Nacional y Real Estelí, en un partido intenso de principio a fin.

El equipo de Nacional, dirigido por Armando Vásquez Vera e integrado en su mayoría por jugadores de origen mexicano, mostró determinación y efectividad dentro del terreno de juego.

Por su parte, Real Estelí, bajo la dirección de Celio Santos y conformado por jugadores mexicanos y hondureños, intentó reaccionar y buscar oportunidades para cambiar el rumbo del partido.

Sin embargo, Nacional logró imponer su ritmo y concretar sus oportunidades de gol, obteniendo una contundente victoria por 4 goles a 0 sobre Real Estelí.

Deportivo La Rica gana el clásico nicaragüense

Equipo Real Steli

El segundo partido de la jornada enfrentó a Deportivo La Rica y Nicaragua F.C., en uno de los encuentros más esperados por las numerosas y entusiastas barras de ambos equipos.

El duelo despertó una gran expectativa entre los aficionados de la comunidad nicaragüense, quienes llegaron para apoyar a sus respectivos conjuntos y convertir el escenario deportivo en una verdadera fiesta futbolística.

Deportivo La Rica, dirigido por Bimar Guzmán, llegó decidido a conseguir la victoria. Enfrente tuvo a un aguerrido Nicaragua F.C., comandado por su manager Denis López, conocido por su carisma y permanente motivación hacia sus jugadores.

El esperado clásico resultó ser un encuentro lleno de intensidad y emociones, no apto para cardíacos. Sin embargo, los jugadores de Deportivo La Rica ingresaron al terreno de juego con una clara mentalidad ofensiva.

La velocidad y efectividad de sus delanteros fueron determinantes para inclinar la balanza a su favor, logrando finalmente una importante victoria por el marcador de 4 goles a 1 sobre Nicaragua F.C.

La lucha continúa

La Chavita League entra ahora en una etapa crucial, en la que cada partido será decisivo para las aspiraciones de los equipos que buscan avanzar en el campeonato.

Los próximos encuentros prometen nuevas emociones, goles y grandes enfrentamientos, mientras jugadores y aficionados viven con entusiasmo la recta final de esta importante competencia futbolística que reúne a diferentes comunidades de Madison.

PRÓXIMA JORNADA

Domingo 6 de septiembre

CAMPO #1

10:00 a.m.

Nicaragua F.C. vs. Unión Cárdenas

12:00 p.m.

Pinoleros F.C. vs. Restos del Mundo

2:00 p.m.

Zorros vs. Deportivo San Marcos

4:00 p.m.

Ave Fénix Soccer F.C. vs. Santos

CAMPO #2

10:00 a.m.

Nacional vs. Deportivo La Rica

12:00 p.m.

Patricias Market vs. Real Estelí

2:00 p.m.

608 F.C. Madison vs. BFG Elite United

La Comunidad News Online continuará siguiendo de cerca el desarrollo de la Chavita League, llevando a sus lectores la información, los resultados y las historias de los protagonistas del fútbol de nuestra comunidad latina en Madison.