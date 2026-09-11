MADISON CELEBRA EL DÍA DEL TRABAJO CON UN PODEROSO LLAMADO A LA SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES DE WISCONSIN

La Comunidad News Online



Foto aparcial de los sindicatos presentes en el evento

Madison, Wisconsin.— El sábado 5 de septiembre, la ciudad de Madison fue escenario de una emotiva y multitudinaria celebración del Día del Trabajo, que reunió a trabajadores afiliados a numerosos sindicatos de Wisconsin, junto con sus familias y miembros de la comunidad, bajo un poderoso mensaje que resonó durante toda la jornada: ¡SOLIDARIDAD!

La celebración tuvo lugar en los predios de Labor Temple, sobre Park Street, donde se instalaron numerosas carpas para recibir a los trabajadores, dirigentes sindicales, invitados especiales y familias que acudieron a conmemorar esta fecha histórica para la clase trabajadora estadounidense.

El ambiente estuvo marcado por la fraternidad, la unidad y el reconocimiento a quienes, con su esfuerzo cotidiano, contribuyen al desarrollo económico y social de Wisconsin y de todo Estados Unidos.

Una fiesta de trabajadores y familias

Actuación estelar del cojunto musical de Angela Puerta y sus bailarinas

Además de los actos conmemorativos, los organizadores prepararon un programa festivo que incluyó presentaciones musicales y actividades para toda la familia.

Uno de los momentos más destacados de la jornada estuvo a cargo de la cantautora colombiana y residente en Madison Angela Puerta, quien, acompañada por sus músicos y bailarines, puso el toque latino a la celebración. Sus ritmos contagiaron de entusiasmo al público, que respondió bailando y disfrutando de una verdadera fiesta multicultural.

La música se convirtió así en otro elemento de unión entre trabajadores de diferentes nacionalidades, culturas y sectores laborales.

!!SOLIDARIDAD ENTRE LOS TRABAJADORES!!

La celebración fue organizada por los dirigentes de la South Central Federation of Labor, organización sindical que tiene sus oficinas en Labor Temple y que trabaja en defensa de la justicia y los derechos de los trabajadores de la comunidad.

Una multitud celebró el esfuerzo de quienes mueven la economía

La asistencia fue multitudinaria. Hombres, mujeres, niños y familias enteras que trabajan en diferentes entidades públicas y privadas de Wisconsin participaron de esta jornada de convivencia y reconocimiento.

Los asistentes disfrutaron del agradable clima del último tramo del verano, además de comida tradicional estadounidense, incluyendo bratwurst, hamburguesas, refrescos, agua y cerveza, en un ambiente de camaradería y celebración.

Para miles de trabajadores, el Día del Trabajo representa mucho más que un día de descanso. Es una fecha para recordar las luchas, sacrificios y conquistas de generaciones de trabajadores que, organizados a través de los sindicatos, contribuyeron a transformar las condiciones laborales en Estados Unidos.

Es también una oportunidad para reconocer a quienes trabajan día tras día para sostener a sus familias y mantener en movimiento la economía de esta gran nación.

Reconocimiento especial a los trabajadores latinos

Desde La Comunidad News Online, sus propietarios y equipo editorial expresaron su reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores de Estados Unidos y, de manera especial, a los trabajadores latinos que realizan labores fundamentales en numerosos sectores de la economía.

Nuestro reconocimiento alcanza a los trabajadores agrícolas, constructores, obreros de fábricas, empleados de restaurantes y hoteles, enfermeras y trabajadores de la salud, peluqueros, periodistas y profesionales de numerosos oficios y actividades, cuyo esfuerzo diario constituye una parte esencial de la prosperidad de esta nación.

La familia Araujo de Colombia presente, entre ellas Gladys Viscarra de La Comunidad News Online

La Comunidad News Online, publicación que nació en Madison en 1989 como periódico impreso y que actualmente continúa su labor informativa en formato digital, con lectores que llegan más allá de Wisconsin y de las fronteras de Estados Unidos, considera fundamental destacar el aporte de los trabajadores inmigrantes y, particularmente, de la comunidad latina.

A todos ellos, nuestro respeto, admiración y gratitud por su trabajo, sacrificio y contribución al desarrollo y grandeza de Estados Unidos.

BREVE HISTORIA DEL DÍA DEL TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS

El Día del Trabajo (Labor Day) tiene sus raíces en las luchas del movimiento obrero estadounidense del siglo XIX, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones laborales, jornadas más razonables y mayores derechos.

Durante aquella época, millones de trabajadores estadounidenses soportaban jornadas extremadamente largas y condiciones laborales agotadoras. Muchos trabajaban seis o incluso siete días a la semana, con jornadas que podían superar ampliamente las ocho horas diarias.

Los sindicatos desempeñaron un papel fundamental en la lucha por transformar esta realidad. A través de décadas de organización, movilizaciones y negociaciones, el movimiento laboral consiguió importantes conquistas que contribuyeron a establecer estándares que hoy forman parte de la vida laboral estadounidense.

Entre esas conquistas se encuentran la reducción de la jornada laboral, la semana de 40 horas y diversas protecciones y beneficios laborales que, aunque han evolucionado con el tiempo y varían según el empleo y la legislación aplicable, cambiaron profundamente la relación entre trabajadores y empleadores.

El primer Día del Trabajo

La celebración del Día del Trabajo tiene como antecedente un desfile de trabajadores realizado el 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York, al que asistieron miles de trabajadores.

Aunque existen diferentes versiones sobre quién propuso originalmente la celebración, dos nombres aparecen con frecuencia en la historia: Peter J. McGuire, dirigente sindical de los carpinteros, y Matthew Maguire, maquinista y dirigente de la Central Labor Union de Nueva York.

La tradición de celebrar el Día del Trabajo en septiembre se fue extendiendo progresivamente por diferentes estados.

Finalmente, el 28 de junio de 1894, el Congreso de Estados Unidos estableció oficialmente el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo, y el presidente Grover Cleveland promulgó la ley correspondiente.

¿Por qué se celebra en septiembre?

El desfile del 5 de septiembre de 1882 en Nueva York se convirtió en uno de los antecedentes más importantes de la actual celebración. Posteriormente, los Knights of Labor (Caballeros del Trabajo) ayudaron a consolidar la tradición de celebrar la jornada laboral durante el mes de septiembre.

La fecha quedó establecida como un momento para reconocer públicamente el aporte de los trabajadores estadounidenses y su papel fundamental en la construcción económica y social del país.

Más de un siglo después, el mensaje continúa vigente.

En Madison, Wisconsin, el Día del Trabajo 2026 volvió a demostrar que, cuando los trabajadores se unen, la solidaridad se convierte en una poderosa fuerza para defender la dignidad, los derechos y el futuro de las familias trabajadoras.

¡Feliz Día del Trabajo y viva la solidaridad de los trabajadores!