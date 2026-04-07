Boda de Alan Zamora Ariola con Aleneth Claudio de los Santos en Madison

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Alan Zamora Ariola y Aleneth Claudio de los Santos

Madison, Wisconsin.- En el marco de nuestra sección Celebrando, el pasado sábado 4 de abril, a partir de las 5:00 de la tarde, Alan Zamora Ariola y Aleneth Claudio de los Santos ambos de familias de origen mexicano, unieron sus vidas en matrimonio civil y religioso durante una emotiva ceremonia realizada en el salón de eventos del Labor Temple, ubicado en Park Street, en la ciudad de Madison. El ambiente estuvo colmado de amor, gratitud y alegría, rodeados de familiares, amigos e invitados especiales que acompañaron a la feliz pareja en este día tan significativo.

Los asistentes disfrutaron de una cena con exquisitos platillos típicos de México, así como del tradicional pastel nupcial preparado por Decoraciones y Pasteles para toda ocasión, en honor a los novios.

El momento más emotivo llegó con el tradicional baile del vals, en el que Alan y Aleneth compartieron la pista primero entre ellos, luego con sus padres y padrinos, en medio de aplausos y sonrisas. La música de fondo acompañó cada paso, llenando el ambiente de emoción y romanticismo.

Alan y Aleneth expresaron su profundo agradecimiento a todos los presentes por compartir con ellos este momento tan especial, contribuyendo a hacer de su boda un recuerdo inolvidable.

Desde La Comunidad News Online, felicitamos a Alan y Aleneth por esta hermosa unión, reafirmando nuestro compromiso de seguir difundiendo y celebrando los eventos que fortalecen las raíces, la fe y la unidad de nuestra comunidad latina en Madison.