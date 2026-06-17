¡Orgullo y Futuro! Más de 670 estudiantes de Vel Phillips Memorial High School celebran su graduación en el Kohl Center

La Comunidad News Online

Analiyah Love Vicente Villalpando y familia

Madison, Wisconsin.— Como parte de su compromiso permanente con la cobertura de acontecimientos educativos que marcan el desarrollo de la comunidad, La Comunidad News Online estuvo presente en la ceremonia de graduación de la Clase 2026 de Vel Phillips Memorial High School, realizada el pasado sábado 13 de junio en el emblemático Kohl Center de Madison.

Durante el acto académico, más de 670 estudiantes recibieron sus diplomas de bachillerato, culminando una importante etapa de formación y preparándose para iniciar nuevos desafíos en la educación superior, el mundo laboral y el servicio a la comunidad.

Kimberly Segundo Hernández y familia

Entre los graduados destacaron más de 157 estudiantes latinos, hombres y mujeres que, con esfuerzo, dedicación y perseverancia, alcanzaron esta importante meta académica. Su logro fue celebrado por familiares, amigos y miembros de la comunidad que acudieron para acompañarlos en uno de los momentos más significativos de sus vidas.

La solemne ceremonia contó con la presencia de integrantes de la Junta de Educación del Distrito Escolar Metropolitano de Madison, encabezados por su presidente Savion Castro; el superintendente Dr. Joe Gothard; el director de Vel Phillips Memorial High School Dr. Matt Hendrickson; docentes, personal administrativo y cientos de familiares que llenaron las graderías del coliseo universitario para ser testigos de este histórico acontecimiento.

Angel Gerardo Zapata Ríos y familia

Vestidos con las tradicionales togas y birretes color verde, los graduados desfilaron con orgullo antes de recibir sus diplomas de manos de las autoridades académicas, en medio de aplausos y muestras de alegría por parte de los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el discurso pronunciado por el profesor de Matemáticas y Entrenador de Baloncesto Steve Collins, quien fungió como orador principal de la ceremonia. En su mensaje, felicitó a los estudiantes por su dedicación y los exhortó a continuar persiguiendo sus sueños, enfrentar los desafíos con determinación y aprovechar las oportunidades que les ofrecerá el futuro.

Christopher Alex Torres Luna y familia

La ceremonia concluyó entre prolongados aplausos, abrazos y lágrimas de felicidad, reflejando el orgullo de las familias y el esfuerzo de una generación de jóvenes que hoy inicia una nueva etapa llena de oportunidades, desafíos y grandes aspiraciones.

La graduación de la Clase 2026 de East High School representa no solo el cierre de un ciclo académico, sino también el comienzo de un prometedor camino hacia el éxito personal y profesional para cientos de estudiantes de Madison.