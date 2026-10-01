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Angelica Jimenez Castillo celebró sus 15 años en el Labor Temple de Madison

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Angélica Jiménez Castillo junto a su padres.

Madison, Wisconsin.– En una velada llena de elegancia, emoción y tradición, Angelica  Jimenez Castillo, celebró sus esperados XV Años el sábado 26 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Salón Dorado de Labor Temple, ubicado en Park Street, en la ciudad de Madison. 

La ceremonia reunió a familiares, amigos e invitados especiales, quienes compartieron una noche inolvidable para homenajear a la joven quinceañera en una de las fechas más importantes de su vida.

La animación musical estuvo a cargo de una banda musical de procedencia mexicana, que mantuvo la pista de baile llena de energía y entusiasmo durante toda la celebración, contribuyendo al ambiente festivo que caracterizó la velada.

Al finalizar el evento, los progenitores de Angelica expresaron su más sincero agradecimiento a familiares, amigos e invitados por acompañarlos y compartir con ellos un acontecimiento tan especial e inolvidable para su familia.

La Comunidad News Online felicita a Angelica Jimenez Castillo, por la celebración de sus XV Años y le desea un futuro lleno de salud, felicidad, éxitos y bendiciones. Asimismo, reafirma su compromiso de informar a la comunidad hispana sobre los acontecimientos sociales, culturales y comunitarios que fortalecen la identidad y los lazos de nuestra comunidad en Madison y el sur de Wisconsin.

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