“Amor y Compasión”: Dane Dances vuelve a encender Madison con música, baile y unidad comunitaria

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Orquesta “Junior Rivera” de Puerto Rico

Madison, Wisconsin.— Con un poderoso mensaje de “Amor y Compasión”, Dane Dances dio inicio a su temporada de verano 2026 el viernes 14 de agosto, en un ambiente marcado por la música, el baile y el espíritu de unidad que caracteriza a esta tradicional celebración de la comunidad de Madison.

La jornada se desarrolló de 6:00 a 9:00 p.m. en Monona Terrace Community & Convention Center, debido a la lluvia que obligó a trasladar las actividades de la terraza al amplio salón interior del mismo edificio, ubicado en 1 John Nolen Drive.

All Cooper y voluntarias de Dane Dances

Dane Dances, organización sin fines de lucro dirigida por All Cooper, presidente de la institución, y un grupo de voluntarios, tiene como propósito fortalecer los lazos entre las distintas culturas que conforman la comunidad cosmopolita de Madison.

Durante los viernes de agosto, Dane Dances convierte tradicionalmente la terraza de Monona Terrace en una gran pista de baile al aire libre, donde personas de todas las edades, nacionalidades y culturas se reúnen para disfrutar de la música, la amistad y la alegría.

Música para todos los gustos

Orquet “VO5”

La temporada 2026 presenta una variada cartelera de artistas con trayectoria internacional y un mensaje que busca ir más allá del entretenimiento: promover la convivencia, la inclusión y la unión comunitaria a través de la música y el baile.

La comunidad latina tendrá nuevamente una presencia destacada con las presentaciones de La Obra, Junior Rivera y Orquesta Salsoul del Mad, quienes compartirán escenario con reconocidas agrupaciones de R&B, funk, disco y pop.

Antes de los conciertos principales, el público también podrá participar en clases gratuitas de baile familiar, dirigidas por DJs invitados, creando un ambiente festivo para niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Foto parciaol del conjunto de baile de la orquesta VO5

Entre las atracciones de esta temporada se encuentra nuevamente la popular estación de pintura facial para niños, mientras que Monona Terrace mantiene un espacio alternativo para garantizar la realización de las actividades en caso de lluvia.

Una cartelera de grandes artistas

La jornada inaugural del 14 de agosto contó con la presentación de la Orquesta Junior Rivera de Puerto Rico y la banda de música disco VO5.

El próximo viernes 21 de agosto, el público podrá disfrutar de las legendarias agrupaciones Slave y KLYMAXX.

La temporada llegará a su cierre el 28 de agosto, con la participación de Cold Sweat & The Brew City Horns y el sabor salsero de Orquesta Salsoul del Mad.

Las actividades comienzan cada viernes con música y baile familiar desde las 5:30 p.m., mientras que los conciertos principales arrancan a las 6:00 p.m. La entrada es gratuita.

Voluntarios de Dane Dances encargados de recaudar donaciones

Las puertas de la terraza abren a las 4:30 p.m., ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar de una espectacular vista del Capitolio de Wisconsin y del lago Monona mientras cae la tarde.

Una invitación para toda la comunidad

Los asistentes pueden llevar sus propios alimentos y agua, aunque no está permitido ingresar bebidas alcohólicas. También habrá venta de alimentos y bebidas a partir de las 5:00 p.m.

El estacionamiento tendrá un costo de $5 después de las 5:00 p.m.

Con su propuesta de música, baile y convivencia multicultural, Dane Dances vuelve a convertirse este verano en uno de los puntos de encuentro más importantes de Madison, llevando un mensaje de amor, compasión y unidad a toda la comunidad.

Para obtener mayor información sobre la programación y las actividades, los interesados pueden visitar www.danedances.org.

La invitación está abierta a toda la comunidad de Madison.