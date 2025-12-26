Una Navidad de Unidad y Tradición: La Familia Edelwaeiss Celebró la Nochebuena a lo Grande en Madison

La Comunidad News Online

Madison.– Este medio digital, a través de su sección Celebrando, continúa difundiendo acontecimientos sociales de relevancia para nuestra comunidad. En esta ocasión, se destaca la emotiva celebración de la Nochebuena organizada por Marta Edelwaeiss y su familia, realizada en una residencia ubicada en Schoeder Dr., en la ciudad de Madison.

El encuentro reunió a toda la familia, de origen uruguayo, en una velada marcada por la unión familiar, la paz, el amor fraternal y una alegría desbordante que hizo de la noche un recuerdo inolvidable. El tradicional intercambio de regalos tuvo lugar al pie del árbol de Navidad, especialmente preparado para la ocasión, fortaleciendo el espíritu navideño entre los presentes.

Previo a este momento, los asistentes compartieron una cena variada, compuesta por platillos de distintos sabores y tradiciones, ya que cada invitado aportó un alimento para compartir. No faltaron los postres, dulces y golosinas típicas de la temporada navideña, enriqueciendo aún más la convivencia.

Los editores del periódico digital La Comunidad News fueron invitados especiales a esta celebración y contribuyeron con un platillo tradicional de la gastronomía boliviana, la picaña, que fue degustado y apreciado por todos los asistentes.

Esta publicación tiene como finalidad informar a nuestra comunidad sobre los acontecimientos sociales y locales que fortalecen los lazos culturales y humanos.

Finalmente, Marta Edelwaeiss y su familia expresaron su agradecimiento a todos quienes los acompañaron en esta significativa celebración de la Nochebuena, con motivo del nacimiento del Niño Jesús, festividad que los católicos y cristianos celebran cada año en Navidad.