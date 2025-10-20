Un Vibrante Altar del Día de los Muertos Florece en el Oeste de Madison

La Comunidad News Online

MADISON.- La tradición del Día de Muertos, profundamente arraigada en la comunidad, continúa floreciendo en Madison, Wisconsin. Hace más de 37 años, cuando el periódico La Comunidad News fue fundado por la familia Viscarra-Jiménez, el personal preparó el primer altar dedicado a esta conmemoración.

Aquel evento inicial, celebrado en Crees Funeral & Cremation Service con una misa oficiada por el Padre Pedro Suárez de la Iglesia Luterana Bethel, se publicó en primera plana e inspiró la tradición de levantar altares en diversas instituciones locales, como la Universidad de Wisconsin-Madison, donde los estudiantes de Estudios Chicanos lo replican anualmente para difundir esta importante costumbre.

Siguiendo este espíritu comunitario, Jessy Santiago Miranda y su familia, recién llegados al Oeste de Madison, han colocado un colorido altar al aire libre en su hogar. Cubierto de velas, flores y fotografías, el altar sirve como un espacio público para honrar y recordar a los seres queridos que han partido, invitando a los vecinos a unirse en la celebración de la vida.

La familia Santiago invita a toda la comunidad a unirse a la celebración del Día de Muertos en su casa, ubicada en la esquina de Laurie Drive y Schroeder Road, el 1 de noviembre al mediodía. Se pide a los invitados traer un plato para compartir.

Mientras el altar esté en pie, todos están invitados a acercarse para dejar velas, fotos o simplemente aprender más sobre la riqueza de esta cultura.