Cheryl Castillo celebra un año más de vida rodeada de cariño, amistad y solidaridad

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Rafael Viscarra, Luis Cstillo, Cheryll Castillo y Gladys Viscarra

Madison, Wisconsin.- El miércoles 9 de septiembre, Cheryl Castillo celebró con alegría un año más de vida, rodeada del cariño de su esposo, Luis Castillo, familiares y amigos, quienes se reunieron para agasajarla con una amena parrillada en su domicilio particular, ubicado en la zona de Buckeye, en Monona, Wisconsin.

La celebración se convirtió en una ocasión especial para reconocer no solamente el cumpleaños de Cheryl, sino también su calidad humana y su permanente disposición para ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles o necesitan una mano solidaria.

Gonzalo Viscarra, Luis Castillo, Cheryll Castillo y Gladys Viscarra

Cheryl es reconocida por ser una mujer de corazón noble, generoso y solidario, siempre dispuesta a brindar apoyo de manera desinteresada e incondicional, sin esperar nada a cambio. Su espíritu de servicio y su cercanía con las personas le han ganado el cariño, respeto y admiración de familiares, amigos y numerosos miembros de la comunidad.

Durante la reunión, entre conversaciones, buenos deseos y una deliciosa parrillada, los presentes expresaron a Cheryl sus más sinceras felicitaciones y le desearon que este nuevo año de vida esté lleno de salud, bendiciones, amor, felicidad y nuevos motivos para sonreír.

Asimismo, familiares y amigos elevaron sus mejores deseos para que pueda celebrar muchos cumpleaños más, siempre rodeada del afecto de las personas que la quieren y valoran profundamente.

¡Feliz cumpleaños, Cheryl Castillo! Que la vida continúe recompensando tu nobleza, solidaridad y generosidad, y que nunca falten en tu hogar la felicidad, el amor y las bendiciones.