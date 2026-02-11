Detención de restaurantero latino sacude Madison y activa llamado urgente de apoyo comunitario

Madison, Wisconsin. — La detención reciente de un conocido restaurantero latino del centro de Madison ha generado preocupación, conversaciones y una rápida movilización comunitaria entre residentes, clientes y dueños de negocios locales.

De acuerdo con información compartida dentro de la comunidad restaurantera local, Noel Quintana, propietario junto a su esposa Ofelia García-Anchondo del restaurante Señor Machetes, ubicado en East Main Street, fue detenido recientemente en el aeropuerto O’Hare cuando regresaba de un viaje a México. Según personas cercanas a la familia, Quintana ha vivido en Estados Unidos legalmente durante décadas. Actualmente estaría retenido en Indiana bajo custodia de autoridades migratorias mientras sus abogados trabajan en su caso.

La noticia ha causado inquietud entre miembros de la comunidad latina, especialmente entre pequeños empresarios, quienes ven este caso como un recordatorio de la incertidumbre que aún enfrentan muchas familias inmigrantes, incluso aquellas con años construyendo negocios y raíces en el país.

Señor Machetes, establecido en Madison desde 2019, es conocido entre residentes del centro por su comida y su participación en actividades comunitarias, incluyendo eventos del vecindario del downtown durante los últimos años. Ahora, la atención se ha enfocado en apoyar a la familia durante lo que allegados describen como una crisis emocional y financiera difícil.

Como respuesta, se ha organizado un evento de recaudación de fondos que se llevará a cabo este viernes en el restaurante, donde amigos, vecinos, clientes y miembros de la comunidad podrán mostrar su apoyo.

Este medio continúa obteniendo más detalles sobre las circunstancias y la causa de su detención, y mantendremos informada a la comunidad conforme se confirme nueva información.

Organizadores indicaron que el evento incluirá comida, bebidas, bocadillos y cena, y busca ayudar a la familia a enfrentar gastos inmediatos mientras continúa el proceso legal.

📍 Evento de Apoyo Comunitario

📅 Viernes 13 de febrero

⏰ 4:30 p.m. – 9:00 p.m.

📌 Señor Machetes

121 E. Main St., Madison

❤️ Llamado a la Comunidad

Miembros de la comunidad están invitando al público a asistir, compartir información del evento y mostrar apoyo a una familia local durante un momento crítico.

Quienes no puedan asistir pueden ayudar difundiendo el evento y manteniendo a la familia en sus pensamientos.