¡Impulso Histórico! Edgewood College Recibe Subvención de $1 Millón para Ampliar Becas Estudiantiles

Madison, Wisconsin (20 de noviembre de 2025).— La Universidad de Edgewood anunció la recepción de una importante subvención de 1 millón de dólares, otorgada por la Fundación Henry J. Predolin, destinada a ampliar las oportunidades de becas para estudiantes de todos los niveles académicos, incluidos estudiantes transferidos. Según el comunicado oficial, esta inversión beneficiará aproximadamente a 150 estudiantes, fortaleciendo el compromiso institucional con la accesibilidad educativa.

Andrew Manion, presidente de la Universidad de Edgewood, destacó el impacto de este apoyo filantrópico que se ha mantenido por casi dos décadas:

“Nos honra continuar su legado mediante las Becas Predolin, que ya han apoyado a más de 750 estudiantes. Estos graduados, personas talentosas y comprometidas, hoy sirven a sus comunidades en Wisconsin y en todo el país”, afirmó.

Desde 2008, la Fundación Predolin ha destinado más de 15,3 millones de dólares en subvenciones para fortalecer programas académicos clave como Administración de Empresas, Enfermería y Ciencias. Además de financiar becas, la fundación ha contribuido a mejoras de infraestructura, incluyendo el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud Henry Predolin, consolidándose como uno de los benefactores más influyentes de la institución.

Ed Taylor, Chief of Staff and Comunication

Bob Chritton, presidente de la Fundación Predolin, recordó la visión humanitaria del fundador:

“Henry Predolin creía profundamente en abrir puertas a estudiantes con necesidades económicas. Buscaba asegurar que sus metas académicas no se vieran truncadas por limitaciones financieras. Esta nueva donación de un millón de dólares es un reflejo vivo de ese compromiso”.

Henry J. Predolin, quien formó parte del Consejo de Administración de Edgewood entre 1988 y 1991, fue pieza clave en el diseño del plan maestro del campus. reconocido por su ética de trabajo y su meticulosa atención al detalle, creó la fundación en honor a su hijo, Henry J. Predolin, consolidando así un legado que continúa transformando vidas.

Acerca de la Universidad de Edgewood

Ubicada en Madison, la Universidad de Edgewood es una institución católica de tradición dominicana que atiende a cerca de 2,500 estudiantes de pregrado y posgrado. Ofrece más de 40 programas académicos, incluidas maestrías en administración de empresas, educación y enfermería, así como doctorados en liderazgo educativo, práctica de enfermería, administración de empresas y terapia ocupacional.

La institución es miembro de la Asociación de Universidades y Colegios Independientes de Wisconsin, la NCAA, y cuenta con acreditación de la Higher Learning Commission.Para más información, puede visitar www.edgewood.edu o comunicarse con Ed Taylor, Jefe de Gabinete, al 608-663-2333.