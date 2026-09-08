Fernanda Pérez celebra sus XV Años en Madison con una noche de tradición, emoción y orgullo boliviano

La Comunidad News Online

Cristian y Carmen Pérez, Fernanda Pérez, Marco y Betty Pérez

Madison, Wisconsin.- Una noche llena de emoción, elegancia y profundas tradiciones familiares vivió Fernanda Pérez al celebrar sus esperados XV Años, el sábado 5 de septiembre, en el Goodman Community Center, Evjue Room, ubicado en 149 Waubesa St., en Madison.

La celebración, realizada de 4:30 a 10:30 p.m., reunió a familiares, amigos e invitados especiales que llegaron para acompañar a Fernanda en una de las fechas más significativas de su vida y compartir con ella el comienzo de una nueva etapa.

Cristian Pérez y Fernanda Pérez (preparándose para el vals)

El salón fue cuidadosamente decorado con un estilo elegante y acogedor, creando un escenario acorde con la importancia de la ocasión. Cada detalle reflejó el cariño, la dedicación y el esfuerzo de la familia Pérez para convertir los XV Años de Fernanda en un recuerdo inolvidable.

Durante la velada, los invitados disfrutaron de una exquisita cena y, posteriormente, del tradicional corte del pastel, uno de los momentos más esperados de la celebración. Los aplausos, las fotografías y las felicitaciones acompañaron a la quinceañera en este emotivo instante.

Un vals lleno de emoción

Cristian y Carmen Pérez, Fernanda Perez y su hermano

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el tradicional vals de quinceañera, cuando Fernanda compartió la pista de baile con sus padres, Cristian y Carmen Pérez. La escena estuvo cargada de emoción y simbolizó el amor, orgullo y acompañamiento de sus padres en esta importante transición en la vida de su hija.

Pero la celebración también tuvo un marcado sabor a Bolivia. Fernanda sorprendió a los presentes con una vistosa coreografía de caporales, acompañada por su padre, Cristian, al ritmo de la música boliviana. La joven lució con orgullo la vestimenta tradicional y demostró elegancia, coordinación y entusiasmo, arrancando una prolongada ovación de familiares y amigos.

La tradición boliviana estuvo presente

Fernanda y Cristian Pérez bailando la danza folcrórica Caporales de Bolivia

La noche tuvo además otro momento especialmente emotivo cuando Fernanda bailó una cueca típica boliviana junto a su bisabuela, Melina Villegas de Pérez. El encuentro entre varias generaciones de la familia convirtió la danza en un hermoso homenaje a las raíces, la cultura y las tradiciones que la familia mantiene vivas aun lejos de Bolivia.

Robosts animando el quince de Fernanda

La presencia de los abuelos de Fernanda, Marco y Betty Pérez, y de su bisabuela Melina Villegas de Pérez, fue particularmente significativa. Los familiares viajaron desde La Paz, Bolivia, especialmente para acompañar a Fernanda y compartir con ella esta celebración tan importante.

Una noche para recordar

La animación musical estuvo a cargo de un DJ, quien mantuvo la pista de baile llena de energía durante gran parte de la velada. La música, el baile y la alegría de familiares y amigos contribuyeron a crear un ambiente festivo que se prolongó hasta el final de la celebración.

Foto parcial de Fernanda y sus invitados

Al concluir el evento, Cristian y Carmen Pérez expresaron su más sincero agradecimiento a todos los familiares, amigos e invitados que los acompañaron y compartieron con ellos este acontecimiento tan especial.

Los XV Años de Fernanda Pérez no solo representaron una celebración familiar, sino también una oportunidad para reafirmar el valor de las raíces, la cultura y las tradiciones bolivianas que continúan transmitiéndose de generación en generación dentro de la comunidad latina de Madison.

La Comunidad News Online felicita a Fernanda Pérez por sus XV Años y le desea una vida llena de salud, felicidad, éxitos, sueños cumplidos y muchas bendiciones. Asimismo, reafirma su compromiso de informar sobre los acontecimientos sociales, culturales y comunitarios que fortalecen la identidad y los lazos de la comunidad hispana en Madison y el sur de Wisconsin.