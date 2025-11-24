Majestic Theatre vibrará con el 17.º Festival Anual de Música Latina este 26 de noviembre

La Comunidad News Online

Charanga A Gozá,

Madison, Wisconsin.— El ritmo latino vuelve a tomar el centro de Madison con el 17.º Festival Anual de Música Latina, que se celebrará este miércoles 26 de noviembre en el Majestic Theatre, ubicado en 115 King Street. Las puertas abrirán a las 7:00 p.m. y el espectáculo comenzará a las 8:00 p.m.. Los boletos ya están disponibles para el público.

Este tradicional festival, uno de los eventos musicales latinos más esperados del año, llega nuevamente para reunir a la comunidad en una noche llena de energía, talento y celebración cultural. La organización LOUD, que por segundo año consecutivo lidera la producción del evento, destacó la importancia de seguir impulsando el talento local.

“Este es el segundo año que LOUD lleva la antorcha. Nos complace continuar con este impulso y presentar a estas bandas”, expresó Oscar Mireles, fundador de LOUD.

Grupo Revolu,

Homenajes especiales

La edición 2025 rendirá dos reconocimientos destacados:

Ángela Puerta, galardonada en múltiples ocasiones con los premios MAMA como Músico del Año, será homenajeada por su trayectoria y contribución al panorama musical de Madison.



El reconocido abogado y exvocalista del legendario grupo Candela, Mario Mendoza, recibirá el Premio Legado de la Música Latina como parte de su jubilación, celebrando décadas de servicio a la comunidad y la cultura.



Cuatro grandes presentaciones, una sola noche

Grupo Candela,

El festival reunirá a cuatro propuestas musicales locales que representan la diversidad y riqueza de la música latina:

Grupo Revolu, que fusiona el estilo de conjunto cubano con ritmos de Cuba, Puerto Rico y África, incorporando además influencias de pop y rock.



Charanga A Gozá, especialistas en la tradicional y siempre bailable charanga cubana, con su clásico ensamble de flautas, violines, piano, bajo y percusión.



DJ Francis Medrano

Grupo Candela, la agrupación latina más reconocida de Madison, llevará al público por un recorrido musical que incluirá salsa, cha cha, merengue, bachata y cumbia.



DJ Francis Medrano y Lundu Afrodit cerrarán la noche con un show vibrante que mezcla sonidos afro y peruanos, acompañado de coreografías y animación de nivel internacional.



Con una selección artística poderosa y una producción que busca resaltar el talento local, el Festival Anual de Música Latina promete una noche inolvidable para bailar, celebrar y honrar la cultura latina en Madison.

Para más información y boletos, visite la página oficial del Majestic Theatre.