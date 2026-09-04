Miedos, Culpas y Redadas: El Dramático Juicio Social de la Comunidad Latina en la Frontera de Wisconsin

Entre el sueño americano y el fantasma de la deportación, una madre en el límite con Illinois se debate entre el apoyo a las leyes y el pavor de que el perfilamiento racial alcance a sus propios hijos ciudadanos.

FRONTERA DE WISCONSIN CON ILLINOIS — En los pequeños pueblos rurales que bordean la línea divisoria entre Wisconsin e Illinois, muy cerca de Beloit, el aire de las fábricas y los campos de cosecha huele a sudor, esfuerzo y, últimamente, a una profunda incertidumbre. Para “Amalia” —un nombre ficticio utilizado en esta historia para proteger la identidad y seguridad de su familia— la vida ha sido una jornada ininterrumpida de trabajo duro. Junto a su esposo, se levanta cada mañana a las 5:00 AM con la firme convicción de dar un buen ejemplo. Pero en esta franja fronteriza, el dilema no es solo político: es visceral.

“Afortunadamente, las personas que deberían irse ya se fueron”, afirma Amalia con una mezcla de firmeza y resignación, al recordar cómo agentes federales se llevaron recientemente a varios individuos que vendían droga en su zona. “Es que la gente que ha venido, de Centroamérica por ejemplo, ya son jóvenes con malos hábitos. La policía los encuentra borrachos, aunque les han dado varias oportunidades”.

El testimonio de Amalia refleja una fractura social creciente dentro de la misma comunidad hispana. Por un lado, el orgullo de la vieja guardia inmigrante —padres mexicanos que han criado a tres hijos a base de sacrificios— que exige orden y respeto a las leyes. Por el otro, una narrativa de estigmatización hacia las nuevas olas migratorias.

El esfuerzo de esta familia dio sus frutos: su hijo mayor, de 18 años, logró obtener una beca deportiva para jugar fútbol en una universidad de Minnesota (cuyo nombre la familia prefiere mantener en reserva para proteger al joven de posibles represalias o acoso). Sin embargo, la tranquilidad de celebrar ese logro se ve opacada por el clima de persecución que se respira en la zona.

La realidad detrás de las cifras: ¿El fin del “sueño”?

A pesar de la percepción popular de que las operaciones de la Oficina de Aduanas y Control de Migración (ICE) están limpiando las calles exclusivamente de criminales peligrosos, los análisis estadísticos basados en datos oficiales revelan un panorama muy distinto:

Sin antecedentes: Durante las redadas masivas en el sureste de Wisconsin, más del 80% de los detenidos no tenían condenas ni cargos criminales pendientes .

Durante las redadas masivas en el sureste de Wisconsin, más del . Faltas menores: De los calificados por ICE como “criminales”, más del 90% fueron arrestados por faltas no violentas , siendo las infracciones de tránsito la causa principal.

De los calificados por ICE como “criminales”, más del , siendo las infracciones de tránsito la causa principal. Aumento nacional: Datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse señalan que a nivel nacional, más del 70% de las personas en detención migratoria no tienen historial delictivo, operando bajo arrestos “colaterales” en redadas comunitarias.

“El otro problema es que también ha caído mucha gente inocente”, reconoce la propia Amalia, bajando el tono de voz. “Aunque no tenían papeles, no tenían antecedentes. Se juntaron con malas amistades y ahora han sido deportados”.

El drama maternal: Hijos ciudadanos en la mira

El verdadero nudo dramático de esta historia no radica únicamente en el estatus legal, sino en el color de la piel y el perfilamiento racial. Amalia, quien se encuentra acelerando sus trámites de ciudadanía para poder votar a favor de expulsar a “la gente maleada”, vive atormentada por una paradoja desgarradora: sus tres hijos nacieron en Estados Unidos, pero el documento de nacimiento no parece protegerlos del prejuicio en las calles.

“A pesar de que mis hijos nacieron aquí, siempre estoy angustiada”, confiesa con el corazón en la mano, pensando en el joven que acaba de partir a la universidad en Minnesota y en sus dos hijos menores, Teresa de 11 años y José de 7. “Han detenido a muchos jóvenes latinos nacidos aquí que son ciudadanos. Tenemos que andar con más cuidado. Como madre me preocupo mucho… y solo me queda confiar en Dios”.

La angustia de Amalia no es unfounded. Organizaciones de derechos civiles como Forward Latino advierten que las tácticas agresivas de ICE —que incluyen operaciones encubiertas en carreteras, bloquear vehículos en la vía pública y romper ventanas— han incrementado los casos de detenciones por perfil de apariencia en condados limítrofes, afectando a jóvenes hispanos independientemente de su estatus legal.

Un futuro en la cuerda floja

Mientras se proyecta un aumento en las contrataciones de agentes de ICE y operaciones más intensas en los próximos meses, la comunidad latina de la frontera de Wisconsin se encuentra atrapada en una encrucijada moral y existencial. Entre el rechazo a quienes “hacen quedar mal a la raza” y el terror diario de que un hijo ciudadano sea confundido y detenido en la calle, mujeres como Amalia siguen madrugando a las 5:00 AM, encomendándose a la fe mientras protegen desde el anonimato lo que más quieren: el futuro de sus hijos.