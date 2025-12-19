Sueños cumplidos: más de 1,300 estudiantes celebran su graduación en Madison College

La Comunidad News Online

Foto parcial de la ceremonia de graduación clase 2025 (Foto gentileza de MATC)

Madison, Wisconsin. — En una emotiva y multitudinaria ceremonia, más de 1,300 estudiantes de Madison College (MATC) celebraron la culminación de su trayectoria académica el jueves 18 de diciembre, en el Veterans Memorial Coliseum, ubicado en el complejo del Alliant Energy Center.

El acto de graduación, realizado entre las 6:30 y las 8:30 de la noche, reunió a autoridades académicas, docentes, estudiantes, padres de familia, invitados especiales y miembros de la comunidad, quienes colmaban cada rincón del coliseo. La ceremonia también contó con la presencia de medios de comunicación, fotógrafos, cobertura televisiva local y la banda institucional, aportando solemnidad y orgullo al histórico momento.

La inspiradora jornada marcó el cierre de una etapa de esfuerzo, perseverancia y superación para más de 1,300 nuevos profesionales, muchos de ellos graduados con honores, quienes recibieron diplomas y títulos en diversas áreas académicas y técnicas.

Entre los programas con mayor número de graduados destacaron enfermería, transferencia universitaria y técnicos médicos de emergencia (EMT), reflejando la creciente demanda de profesionales capacitados en sectores clave para la comunidad.

Los graduados representaron una amplia diversidad de edades, desde jóvenes adolescentes hasta adultos mayores de 60 años, quienes celebraron la obtención de diplomas técnicos, títulos de asociado, certificados profesionales, la culminación de prácticas laborales y credenciales de educación secundaria, reafirmando que nunca es tarde para alcanzar una meta académica.

Acerca de Madison College

Madison College es un colegio comunitario con sede en Madison, Wisconsin, que presta servicios a 40 distritos escolares y cuenta con campus distribuidos en toda la región. La institución ofrece más de 180 programas académicos, que incluyen títulos de asociado, diplomas técnicos y certificados profesionales.

Además, Madison College es reconocida como la principal fuente de estudiantes transferidos a la Universidad de Wisconsin–Madison (UW), brindando una vía accesible y asequible para iniciar estudios universitarios.

Misión

Madison College ofrece a nuestras diversas comunidades acceso abierto a una educación superior de calidad, promoviendo el aprendizaje permanente y el éxito estudiantil.

Visión

Ser líderes en educación accesible y asequible, respondiendo a las necesidades cambiantes de nuestras comunidades diversas.

Valores

Excelencia • Respeto • Pertenencia • Integridad