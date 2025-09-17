Edith Cosme un Emotivo Quince Años en Madison, Wisconsin

La Comunidad News Online



Edith Cosme y sus chamberlans

Madison, Wisconsin.– En nuestra sección “Celebrando,” nos complace destacar eventos sociales que marcan momentos importantes en la vida de nuestra comunidad. Este sábado 13 de septiembre, Edith Cosme, celebró sus quince años en el salón de eventos de Labor Temple ubicado en Park Street, en un ambiente cálido y familiar en Madison, Wisconsin.

El evento contó con la presencia de los familiares de Edith, amigos e invitados especiales, quienes compartieron este momento tan significativo en la vida de Edith.

La familia Cosme, expresa su sincero agradecimiento a todos aquellos que se unieron a la celebración, haciendo de esta celebración de quince años un día memorable para Edith.

La sección “Celebrando” de La Comunidad News Online tiene como objetivo informar a nuestra comunidad sobre los acontecimientos sociales y locales más relevantes, destacando la importancia de cada uno de estos eventos en la vida de sus protagonistas.