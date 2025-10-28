Día de las Organizaciones Sin Fines de Lucro: Trazando el Rumbo para un Cambio Duradero

La Comunidad News Online

Madison, WI – El viernes 7 de noviembre de 2025, la ciudad de Madison será el epicentro de la innovación social con la celebración del Día de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de Madison. Bajo el lema “Construyendo el Plan para el Impacto y el Cambio”, este evento crucial reunirá a líderes sin fines de lucro, agentes de cambio y socios comunitarios en TruStage, de 9:00 AM a 3:00 PM, para diseñar el futuro del impacto social en la región.

El objetivo principal de la conferencia es dotar a los participantes de estrategias, herramientas y redes de colaboración esenciales para concebir, implementar y sostener un impacto social transformador. A través de paneles magistrales, talleres interactivos y sesiones de aprendizaje entre pares, los asistentes explorarán enfoques vanguardistas para medir el éxito, fomentar la equidad, potenciar las alianzas y crear soluciones sostenibles que aborden los desafíos más apremiantes de nuestra comunidad.

Al concluir la jornada, los participantes no solo habrán enriquecido sus conocimientos, sino que también se llevarán un “plan personalizado” para amplificar el impacto de sus organizaciones y catalizar un cambio perdurable en Madison.

La jornada culminará con un exclusivo “Cóctel VIP de Oficiales de Impacto Social” post-conferencia, de 3:00 PM a 5:00 PM, ofreciendo una oportunidad inigualable para la creación de redes y la colaboración estratégica entre los líderes del sector.

Horario del Día de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de Madison