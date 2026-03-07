Prevenir antes que lamentar: 15 razones legales por las que una persona puede ser deportada incluso teniendo Green Card

La Comunidad News Online

Madison.- Ante la amplia difusión en la prensa nacional sobre los motivos por los cuales una persona puede ser deportada aun teniendo residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos, La Comunidad News Online considera importante alertar e informar a la comunidad inmigrante sobre situaciones legales que podrían poner en riesgo este estatus migratorio.

Muchos residentes permanentes creen que, una vez obtenida la Green Card, la deportación es prácticamente imposible. Sin embargo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA) establece varias circunstancias en las que una persona puede perder su residencia y enfrentar un proceso de deportación.

Para millones de inmigrantes, obtener la Green Card representa estabilidad y la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en el país. No obstante, es fundamental entender que este estatus conlleva responsabilidades legales y que ciertos errores, delitos o violaciones a la ley migratoria pueden tener consecuencias graves.

A continuación, presentamos 15 razones legales por las cuales una persona podría perder la residencia permanente.

1. Cometer delitos graves

Crímenes considerados “felonies” pueden provocar deportación incluso para residentes permanentes. Entre ellos se incluyen homicidio, abuso sexual, tráfico de drogas y lavado de dinero.

2. Delitos relacionados con drogas

La ley migratoria es particularmente estricta con delitos vinculados a drogas. Incluso algunos casos de posesión pueden poner en riesgo la residencia permanente.

3. Fraude migratorio

Mentir en formularios, ocultar información o presentar documentos falsos durante el proceso migratorio puede provocar la revocación de la Green Card.

4. Matrimonio fraudulento

Casarse con un ciudadano estadounidense únicamente para obtener la residencia es considerado fraude migratorio y puede llevar a la cancelación de la residencia.

5. Declararse falsamente ciudadano estadounidense

Afirmar ser ciudadano de Estados Unidos para obtener empleo, votar o acceder a beneficios federales puede provocar la deportación.

6. Ayudar a alguien a cruzar ilegalmente la frontera

La ley contempla sanciones para quienes faciliten o ayuden a la entrada ilegal de otras personas al país.

7. Acumular delitos menores

Aunque se trate de infracciones menores, la repetición de delitos o aquellos relacionados con fraude, robo o conducta moralmente reprochable pueden generar problemas migratorios.

8. Violencia doméstica

Las condenas por violencia doméstica o abuso familiar son una de las causas más frecuentes de pérdida de la residencia permanente.

9. Delitos relacionados con armas

Algunas condenas por posesión o uso ilegal de armas pueden activar procesos de deportación.

10. No presentarse ante un tribunal de inmigración

Ignorar una audiencia migratoria puede resultar en una orden de deportación automática.

11. Abandonar la residencia

La Green Card implica la intención de vivir permanentemente en Estados Unidos. Permanecer largos periodos fuera del país puede interpretarse como abandono del estatus migratorio.

12. Participar en actividades terroristas

La ley permite deportar a personas vinculadas con organizaciones terroristas o consideradas una amenaza para la seguridad nacional.

13. Espionaje o actividades contra el gobierno

Las actividades que representen amenazas a la seguridad nacional son motivo directo de deportación.

14. Fraude en beneficios públicos

El uso fraudulento de programas o beneficios gubernamentales también puede generar consecuencias migratorias.

15. Mentir a autoridades migratorias

Proporcionar información falsa a funcionarios de inmigración puede resultar en la revocación de la residencia permanente.

La deportación no es automática

Aunque la ley establece varios motivos de deportación, en la mayoría de los casos el proceso debe ser evaluado por un juez de inmigración, quien analiza las circunstancias antes de tomar una decisión final. Esto significa que los residentes permanentes tienen derecho a defender su estatus durante el proceso legal.

Informarse es la mejor protección

En la práctica, la gran mayoría de los residentes permanentes nunca enfrenta un proceso de deportación. Tener una Green Card sigue siendo un estatus sólido que permite vivir, trabajar y desarrollar una vida estable en Estados Unidos.

Sin embargo, conocer las reglas del sistema migratorio y cumplir con la ley es fundamental para proteger ese estatus.

Si surge alguna situación legal o migratoria, especialistas recomiendan consultar con un abogado de inmigración o buscar asesoría confiable, ya que muchos casos pueden resolverse antes de llegar a una orden de deportación.

Informarse y actuar a tiempo es, sin duda, la mejor manera de prevenir antes que lamentar.