United Way del Condado de Dane lanza su Campaña Comunitaria 2025 con un poderoso “Día del Cuidado”

Con el espíritu de solidaridad y compromiso que caracteriza a la comunidad del Condado de Dane, United Way lanzó oficialmente su Campaña Comunitaria 2025 el pasado 20 de agosto con la celebración del tradicional “Día del Cuidado” (Day of Caring). Este evento marcó el inicio de una nueva etapa de acción colectiva, reuniendo a más de 600 voluntarios comprometidos con mejorar la calidad de vida de las familias locales.

Foto conrtesía de United Way

Durante la jornada, los participantes se dedicaron a empaquetar más de 9,000 “ImPacks”, kits de artículos esenciales destinados a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Además, los voluntarios ayudaron a organizar una gran colecta de alimentos, reafirmando el papel de United Way como un pilar en la lucha contra la inseguridad alimentaria en la región.

El objetivo de recaudación de fondos para la Campaña 2025 se ha fijado en $17.5 millones, una meta ambiciosa que refleja la magnitud del compromiso de la organización con su misión de promover el bienestar comunitario.

Kim Sponem, Presidenta y CEO de Summit Credit Union, quien este año lidera la campaña como Presidenta de la Campaña 2025, subrayó la importancia simbólica del evento inaugural. “El Día del Cuidado marca el tono de toda la campaña, mostrando lo que se puede lograr cuando nos unimos para actuar”, expresó Sponem.

Por su parte, Renee Moe, Presidenta y CEO de United Way del Condado de Dane, destacó el apoyo esencial de Dan y Patti Rashke y de la Fundación Familiar Dan & Patti Rashke (TASC). Gracias a su generoso respaldo, el 100% de las donaciones individuales dirigidas al Plan para el Bienestar Comunitario se destinarán directamente a programas e iniciativas de impacto local.

Con esta nueva campaña, United Way reafirma su compromiso de fortalecer la red de apoyo social en Dane County, inspirando a individuos, empresas y organizaciones a trabajar juntos por una comunidad más equitativa, solidaria y resiliente.