Megan Walsh nombrada vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad Edgewood 

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Ed Taylor, Jefe de Gabinete de la Universidad Edgewood

Madison, Wisconsin (11 de agosto de 2026) – La Universidad Edgewood se complace en dar la bienvenida a la Dra. Megan Walsh como Vicepresidenta de Asuntos Académicos y Profesora de Inglés. La Dra. Walsh asumió su nuevo cargo el 1 de julio de 2026.

«Me entusiasma enormemente unirme a la Universidad de Edgewood en este momento crucial», declaró el Dr. Walsh. «Es evidente que nuestro profesorado y personal son docentes e investigadores excepcionalmente innovadores, dedicados a ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas».

La Universidad de Edgewood llevó a cabo una búsqueda competitiva nacional para cubrir este importante puesto. El comité de búsqueda estuvo integrado por el Presidente, un miembro actual del Consejo Directivo, tres miembros del profesorado, dos miembros del Gabinete del Presidente, dos decanos académicos y un miembro del personal administrativo.

“La Dra. Walsh fue la candidata elegida por consenso entre el profesorado, el personal administrativo, el gabinete y los miembros del comité de selección”, declaró el presidente Andrew Manion. “Su energía e intelecto ya son evidentes al liderar a nuestros estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Salud Henry Predolin, la Facultad de Artes y Ciencias y la Facultad de Negocios, Comunicación y Tecnología. Ya se ha convertido en una colega invaluable”.

Antes de incorporarse a la Universidad de Edgewood, la Dra. Walsh fue Decana y Directora del Campus de la Universidad de Maine en Machias, donde creó nuevas oportunidades para estudiantes en línea, aumentó las tasas de retención y graduación, y desarrolló el primer programa de enfermería de cuatro años en la región, en colaboración con la Universidad de Maine en Augusta.

También obtuvo cerca de 4 millones de dólares en nuevos fondos para el campus, incluyendo fondos federales para crear un centro de aprendizaje dedicado a estudiantes de doble titulación. Ha ocupado cargos docentes y de investigación en la Universidad de Maine en Orono, la Universidad de St. Bonaventure y la Universidad Estatal de Ohio. La investigación de la Dra. Walsh abarca la cultura impresa y visual de los primeros Estados Unidos. En 2024 fue elegido miembro de la Sociedad Americana de Anticuarios. La Dra. Walsh posee un doctorado y una maestría en inglés de la Universidad de Temple y una licenciatura en inglés e historia de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Acerca de la Universidad de Edgewood

Ubicada en Madison, Wisconsin, la Universidad Edgewood es una universidad católica integral de tradición dominicana. Atendemos aproximadamente 2500 estudiantes de pregrado y posgrado. La Universidad Edgewood ofrece más de 40 programas académicos y profesionales, incluyendo maestrías en negocios, educación y enfermería, y doctorados en liderazgo educativo, práctica de enfermería, administración de empresas y terapia ocupacional. La Universidad Edgewood es miembro de la Asociación de Universidades y Colegios Independientes de Wisconsin y de la Asociación Nacional Atlética Colegial, y está acreditada por la Comisión de Educación Superior. Para obtener más información sobre la Universidad Edgewood, visite www.edgewood.edu o llame a Ed Taylor al 608-663-2333.