Cumbre de Impacto en Madison: El Día de las Organizaciones Sin Fines de Lucro 2025 Forja el “Plan Maestro para el Cambio”

Prenicia Clifton y Gladys Viscarra

MADISON.- Cientos de profesionales, líderes y agentes de cambio del sector social se reunieron el pasado viernes 7 de noviembre de 2025, en TruStage, para la edición anual del Día de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de Madison. Bajo el lema “Creando el Plan Maestro para el Impacto y el Cambio”, la conferencia se consolidó como un evento clave de networking, desarrollo profesional y formación.

Organizada por Collaboration for Good y con el generoso apoyo de TruStage como anfitrión, la jornada se extendió de 9:00 a 15:00, con un enfoque en dotar a los participantes de las estrategias, herramientas y redes necesarias para impulsar un impacto social duradero en la comunidad.

Objetivos Centrales y Contenido Programático

Amanmda White

El propósito central del evento fue claro: revitalizar y apoyar a los profesionales del sector. A través de talleres interactivos y paneles de expertos, la conferencia buscó abordar los desafíos más apremiantes de la comunidad, explorando enfoques innovadores para medir el éxito, fomentar la equidad y aprovechar las alianzas.

La agenda incluyó diversas sesiones lideradas por expertos locales, con temas cruciales para la gestión y sostenibilidad del sector. Entre los oradores destacados y sus respectivas ponencias se encontraron:

Qiana Holmes: “Know your audience: Culturally Relevant Engagement” (Conoce a tu audiencia: Compromiso culturalmente relevante).

“Know your audience: Culturally Relevant Engagement” (Conoce a tu audiencia: Compromiso culturalmente relevante). Amanda White: “Show me the money: Navigating the nonprofit financial landscape” (Muéstrame el dinero: Navegando el panorama financiero sin fines de lucro).

“Show me the money: Navigating the nonprofit financial landscape” (Muéstrame el dinero: Navegando el panorama financiero sin fines de lucro). Haley Swanson: “Federal Shake-up: What new moves mean for nonprofits” (Reorganización Federal: Lo que los nuevos movimientos significan para las organizaciones sin fines de lucro).

“Federal Shake-up: What new moves mean for nonprofits” (Reorganización Federal: Lo que los nuevos movimientos significan para las organizaciones sin fines de lucro). Shekinah Hochenhull: “Healing the healers: Embed mental health and wellbeing in nonprofit organization” (Sanando a los sanadores: Integrando la salud mental y el bienestar en las organizaciones).

“Healing the healers: Embed mental health and wellbeing in nonprofit organization” (Sanando a los sanadores: Integrando la salud mental y el bienestar en las organizaciones). Penicia E. Clifton: “Keeping our youth safe: Understanding and interrupting the praesidium abuse education” (Manteniendo a nuestra juventud segura: Comprendiendo e interrumpiendo la educación sobre abuso praesidium).

Foto parcial de los asistentes al evento

Las discusiones también abarcaron temas vitales como el “Plan para el Cambio”, la salud mental del personal y diversas estrategias de recaudación de fondos.

Clausura y Agradecimientos

Tras la conclusión de las sesiones, el día culminó con un “Encuentro VIP para Responsables de Impacto Social” (Social Impact Happy Hour), de 15:00 a 17:00, ofreciendo un espacio adicional para la colaboración entre pares.

Prenicia Clifton y Teresa Mahlik, expresaron su gratitud hacia el anfitrión del evento: “Un gran agradecimiento a TruStage, anfitrión del Día de las Organizaciones Sin Fines de Lucro de Madison de este año. Nos entusiasma reunir a la comunidad sin fines de lucro en un espacio tan hermoso e inspirador. Agradecemos enormemente su apoyo al sector social.”

El evento de 2025 contó con el respaldo de una sólida lista de patrocinadores, demostrando el compromiso comunitario con el sector sin fines de lucro: