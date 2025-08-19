Inspiradora Celebración Anual de WWBIC destaca el poder del emprendimiento en Wisconsin

La Comunidad News Online

Lily Alvarado de WWBIC

Madison.- La Corporación de Iniciativa Empresarial para Mujeres de Wisconsin (WWBIC, por sus siglas en inglés) llevó a cabo el pasado 12 de agosto de 2025 su tradicional celebración anual, en una jornada que reunió a líderes comunitarios, autoridades estatales, emprendedores y patrocinadores en dos eventos realizados en diferentes escenarios de la ciudad de Madison.

Kathryn Dunn Presidente de WWBIC

La primera actividad se desarrolló de 1:30 a 3:00 p.m. en el cuarto piso del nuevo edificio de Urban League HUB, ubicado en Park Street. Allí se presentó un panel con testimonios de clientes de WWBIC: Laura Springer, de Rigsn Beez; Kevin Williams, de Let’s Get Wings; y Firoz Khiwani, de Mack and Co.. También participó la vicealcaldesa de Madison, Dra. Linda Vakunta, quien resaltó la importancia de fortalecer el espíritu empresarial en las comunidades locales.

Panel conformado por Laura Springer, Kevin Williams, Firoz Khiwani, y Dra. Linda Vakunta

Según explicó Lily Alvarado, gerente de educación comunitaria para la comunidad hispana en WWBIC, este evento se realiza cada agosto y reúne a la directiva de la institución, encabezada este año por Kathryn Dunn, además de personal, clientes e invitados especiales. La jornada contó con el apoyo de patrocinadores como Summit Credit Union, Cascade, Laura Benson, Diamont Discs International y DPG.

Satya Rhodes-Conway, Mayor de Madison

La segunda parte de la celebración se llevó a cabo de 4:00 a 5:30 p.m. en la Mansión del Gobernador de Wisconsin, ubicada en Cambridge Road. Aunque el gobernador Tony Evers no pudo asistir por una emergencia, la ceremonia estuvo encabezada por la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, quien destacó el impacto positivo de WWBIC en la creación de nuevos negocios y su contribución al desarrollo económico del estado.

Durante la recepción, los asistentes disfrutaron de un buffet ofrecido por la gobernación y un brindis de vino, en un ambiente de intercambio de ideas sobre el papel de WWBIC en el fomento del emprendimiento.

Lily Alvarado y Rafael Viscarra Adrián Hernández y Lily Alvarado

Entre los testimonios destacados estuvo el de Adrián Hernández, educador de origen mexicano, quien explicó que, además de formar a nuevos empresarios, WWBIC facilita acceso a capital inicial mediante gestiones con Kiva, organización que ofrece préstamos de entre $1,000 y $10,000 sin intereses.

WWBIC: 37 años impulsando sueños

Foto parcial del personal de WWBIC y Gladys Viscarra de La Comunidad News Online

Fundada en 1987, WWBIC es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que depende de fondos públicos y privados para fortalecer el desarrollo económico en Wisconsin. Con sede en Milwaukee y seis oficinas regionales, cuenta con más de 50 empleados que trabajan bajo la misión de “Hacer realidad los sueños”.

Su labor se centra en las llamadas “Cuatro C”:

Crédito/Bienestar financiero: Promueve la salud financiera de pequeños empresarios y residentes, ofreciendo asistencia para recuperar crédito y consejos de ahorro.



Promueve la salud financiera de pequeños empresarios y residentes, ofreciendo asistencia para recuperar crédito y consejos de ahorro. Clases/Capacitaciones: Cursos presenciales y en línea durante todo el año, incluido un programa de 9 semanas sobre desarrollo de planes de negocios.



Cursos presenciales y en línea durante todo el año, incluido un programa de 9 semanas sobre desarrollo de planes de negocios. Capital/Préstamos: Como una de las microprestamistas más grandes de Wisconsin, brinda acceso a capital para la creación y expansión de empresas.



Como una de las microprestamistas más grandes de Wisconsin, brinda acceso a capital para la creación y expansión de empresas. Conexiones/Asesoramiento: Ofrece asistencia técnica personalizada y mantiene relaciones a largo plazo con los clientes para asegurar negocios sostenibles.



Con más de 25 años consecutivos formando emprendedores, WWBIC se consolida como una institución clave para abrir oportunidades y construir un futuro económico más inclusivo en Wisconsin.