Gestión sólida y resultados concretos: Madison cierra 2025 con avances históricos en seguridad, vivienda y servicios públicos

La Comunidad News Online

Satya Rhodes-Comway, Alcaldesa de Madison

Madison.– Llegó a la redacción de La Comunidad News Online el informe de labores presentado por la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, en el que detalla los principales logros alcanzados por su administración durante el año 2025, destacando avances significativos en seguridad ciudadana, desarrollo habitacional, fortalecimiento de los servicios públicos y bienestar comunitario.

Al iniciar el año 2026, la alcaldesa reflexionó sobre un período marcado por desafíos a nivel federal, subrayando que, pese a ese contexto complejo, Madison logró consolidarse como una ciudad más segura, inclusiva y resiliente.

Reducción histórica del crimen y fortalecimiento de la seguridad

Uno de los principales hitos de la gestión municipal fue la disminución del delito en la ciudad. De acuerdo con el informe, la delincuencia general se redujo en un 16 % en comparación con el promedio de los últimos tres años. Los homicidios, los disparos, los robos de vehículos y los asaltos registraron una baja sostenida.

Asimismo, se realizaron inversiones históricas en seguridad vial en toda la ciudad y se fortaleció el programa CARES, que desvía exitosamente llamadas relacionadas con salud mental fuera del ámbito policial, conectando a las personas con los servicios adecuados. El presupuesto de 2026 contempla además la adquisición de una nueva ambulancia y un mayor financiamiento para programas de prevención de la violencia.

Avances contundentes en vivienda y acceso habitacional

La alcaldesa destacó que las políticas de desarrollo urbano están dando resultados tangibles. Durante 2025 se construyeron miles de nuevas viviendas, con miles más actualmente en proceso, muchas de ellas destinadas a ser asequibles para diversos sectores de la población.

Por primera vez en varios años, la tasa de desocupación en alquileres alcanzó niveles suficientes para moderar el aumento de las rentas, un alivio clave para las familias de Madison. Además, la ciudad realizó inversiones audaces en vivienda social a través de la Autoridad de Desarrollo Comunitario.

Más recursos para servicios esenciales

Tras años de limitaciones financieras impuestas por el estado, la administración municipal logró un aumento en el pago por servicios municipales, lo que, sumado a un referéndum exitoso, permitió fortalecer servicios críticos en el presupuesto de 2026.

Entre los proyectos más relevantes para el próximo año destacan la apertura de la Biblioteca del Centro de la Imaginación, que beneficiará a los vecindarios del noreste de Madison, y la inauguración del primer refugio para personas sin hogar construido específicamente en Wisconsin, diseñado para ofrecer dignidad y servicios integrales.

Reconocimiento al trabajo del personal municipal

El informe resalta el compromiso diario de los empleados municipales, quienes garantizan el suministro de agua potable, la recolección de residuos, el funcionamiento del transporte público, el mantenimiento de parques, el apoyo a los negocios locales y todas las labores que permiten el correcto funcionamiento del gobierno local.

Mirada optimista hacia el futuro

Al proyectarse hacia 2026, la alcaldesa Rhodes-Conway reconoció que existirán nuevos desafíos, pero expresó plena confianza en la capacidad de la comunidad para superarlos. Definió a Madison como una ciudad fuerte, solidaria, generosa y compasiva, capaz de alcanzar grandes objetivos mediante el trabajo conjunto.

Finalmente, la alcaldesa envió un mensaje de buenos deseos a la ciudadanía, augurando un feliz y próspero año nuevo para todas las familias de Madison.

Si deseas, puedo ajustar el tono (más institucional, más crítico o más comunitario), acortarlo para portada, o adaptarlo a un formato de prensa impresa o digital.