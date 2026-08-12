Madison College abre sus puertas para orientar a estudiantes sobre carreras y oportunidades educativas

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Foto parcial de Child Care de Madison College y su personal

Madison, Wisconsin.— Con el propósito de acercar a los estudiantes a nuevas oportunidades de formación profesional, el miércoles 5 de agosto se llevó a cabo una jornada de puertas abiertas (Open House) en el Campus Sur de Madison College.

El evento, realizado de 5:00 a 7:00 p. m., permitió a los asistentes conocer de primera mano las instalaciones, conversar con profesores y personal académico, y explorar los diferentes programas de estudio que ofrece la institución para quienes buscan alcanzar sus metas profesionales.

Durante la jornada, los participantes también disfrutaron de un refrigerio y tuvieron la oportunidad de participar en el sorteo de una beca de $500, como parte de las actividades preparadas para los visitantes.

La actividad estuvo dirigida tanto a estudiantes que ya están listos para inscribirse como a quienes apenas comienzan a explorar sus opciones de educación superior y desean conocer las distintas especialidades disponibles.

Amplia oferta académica

Durante una entrevista, Valentina Ahedo, encargada de Madison College South, explicó que uno de los principales objetivos de la jornada fue brindar a estudiantes latinos y no latinos la oportunidad de conocer las carreras y programas que ofrece la institución.

Entre las áreas de estudio mencionadas se encuentran Enfermería (Nursing), Salud Conductual (Behavioral Health), Tecnología, Asistencia Sanitaria, Seguridad Pública (Public Safety), programas de educación en línea, Carpintería y Reparación (Carpentry Repair), Tecnología Diésel (Diesel Technology) y programas de transferencia universitaria, entre otras opciones.

Ahedo destacó que las inscripciones están abiertas y que las clases correspondientes al próximo periodo académico comienzan el 31 de agosto.

Nuevas oportunidades en Cuidado Infantil

Una de las novedades de este año es la incorporación del programa de Cuidado Infantil (Childcare) en el nuevo edificio anexo de Madison College, anteriormente utilizado para servicios relacionados con bomberos.

Este programa está pensado especialmente para estudiantes adultos que tienen hijos y necesitan contar con opciones de cuidado infantil mientras estudian.

El servicio atiende a niños desde 6 semanas hasta 5 años de edad, con alternativas de tiempo completo y medio tiempo. Asimismo, ofrece un programa 4K gratuito, un currículo basado en el juego y un ambiente seguro y acogedor para los pequeños.

El horario de atención es de 6:45 a. m. a 5:00 p. m.

Para obtener mayor información sobre el programa de Cuidado Infantil, los interesados pueden comunicarse a childcare@madisoncollege.edu.

La jornada de puertas abiertas puso de manifiesto el compromiso de Madison College de acercar la educación superior a la comunidad y ofrecer a estudiantes de diferentes orígenes las herramientas necesarias para prepararse para el mercado laboral y construir un mejor futuro profesional.