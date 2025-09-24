Rhumba 4 Rainbow: Una gala de esperanza contra el abuso y la violencia infantil

La Comunidad News Online

Grupo de danzarines premiados que hicieron vibrar de emoción al público asistente al evento

Madison.- La organización sin fines de lucro Rhumba 4 Rainbow celebró el viernes 19 de septiembre su esperada Gala Benéfica 2025, un evento anual que busca prevenir el abuso y la violencia infantil. La cita tuvo lugar desde las 7:00 p.m. hasta la medianoche en el Exhibition Hall del Monona Terrace Community and Convention Center, ubicado en 1 Nolen Drive, Madison.

La velada reunió a destacadas personalidades del ámbito público y privado, entre ellas la alcaldesa de Madison, Satya Rhodes-Conway, el fiscal del condado de Dane, Ismael Ozanne, además de representantes de instituciones comunitarias.

Lisset y Alvaro Guerrero 1er. lugar en el concurso de baile Fredd Marshall y Sharyl Kato

El entretenimiento estuvo a la altura de la ocasión con la participación de renombrados bailarines internacionales como Gio & Gaby Ochoa, de Puebla, México (World Salsa Champions); Salserositas, de Milwaukee, Wisconsin (Ladies World Summit Champions); y Barrio Dance, de Madison (USA World of Dance Champions). La música estuvo a cargo de DJ Rumba y la Orquesta Colón, con la voz de Mario Mendoza, quienes pusieron ritmo y alegría a la noche.

Uno de los momentos más esperados fue el concurso de salsa para parejas aficionadas, que contó con bailarines de México, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Brasil, Bolivia y Estados Unidos. Bajo la evaluación de un jurado especializado, entre ellos Mario García Sierra, los ganadores fueron Lisset y Álvaro Guerrero, representantes de Cali, Colombia.

Invitados de honor de los diferentes países de Latinoamérica (Bolivia, Colombia, Panamá, México y Brasil)

Proyecto Arcoíris: más de cuatro décadas de servicio

La gala tuvo como objetivo apoyar al Proyecto Arcoíris, fundado en 1980 por su actual directora ejecutiva Sharyl Kato. Esta clínica comunitaria sin fines de lucro ofrece asesoramiento y recursos a familias con niños pequeños, brindando servicios en prevención, intervención en crisis, salud mental, abuso sexual infantil, trata de personas y violencia doméstica.

Su misión es proporcionar sanación restaurativa y esperanza a niños y familias que han atravesado traumas, ayudándolos a construir bases sólidas para la vida.

Su visión busca crear un mundo seguro, saludable y enriquecedor para la niñez y las familias.

Karina Araujo Sierra y su pareja de baile Editores de La Comunidad News Online y su amigo de Brasil

Entre sus valores fundamentales destacan:

Respeto , en cada interacción con la comunidad.



, en cada interacción con la comunidad. Crecimiento , fomentando el desarrollo personal y colectivo.



, fomentando el desarrollo personal y colectivo. Compasión , con empatía hacia la diversidad de experiencias.



, con empatía hacia la diversidad de experiencias. Colaboración , como parte esencial de su labor comunitaria.



, como parte esencial de su labor comunitaria. Excelencia, con compromiso hacia la calidad y el profesionalismo.



Proyecto Arcoíris tiene su sede en 831 E. Washington Ave, Madison, y se puede contactar al teléfono (608) 255-7356.