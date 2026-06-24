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Stephanie Segura celebra su graduación con una emotiva fiesta familiar en Windsor, Wisconsin

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Foto graduación de Stephanie Segura Alarcon (medio) y su familia

Windsor, Wisconsin.– En el marco de nuestra sección “Celebrando”, dedicada a resaltar los acontecimientos sociales más significativos de nuestra comunidad, compartimos la alegría de la fiesta de graduación de Stephanie Segura, realizada el pasado sábado 20 de junio en la residencia de sus padres, Jorge y Patricia Segura, en la ciudad de Windsor, Wisconsin.

La celebración se desarrolló en un ambiente cálido, familiar y lleno de alegría, reuniendo a seres queridos, amistades e invitados especiales que acompañaron a Stephanie en este importante logro académico. Entre los asistentes se encontraban familiares que viajaron desde los estados de Maryland y Washington para compartir esta fecha memorable.

La graduada disfrutó de una velada especial rodeada del cariño y las felicitaciones de sus familiares y amigos, quienes destacaron su dedicación, esfuerzo y perseverancia durante sus años de estudio en la escuela secundaria.

La familia Segura expresó su sincero agradecimiento a todas las personas que participaron en la celebración y contribuyeron a convertir esta fiesta de graduación en un recuerdo inolvidable para Stephanie.

La sección “Celebrando” de La Comunidad News Online tiene como propósito informar a nuestra comunidad sobre los acontecimientos sociales y familiares más relevantes, resaltando la importancia de estos momentos que dejan huellas imborrables en la vida de sus protagonistas.

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