¡Fiebre de Goles en Madison! Alan y Felinos 2 Dan el Golpe en el Arranque de la Liga Latina Indoor

Equipo juvenil “Felinos 2”

MADISON, WI – La emoción del deporte bajo techo se desbordó este fin de semana con el vibrante inicio de la Liga Latina de Fútbol Indoor Invierno 2025-2026 de Madison. El torneo, un pilar de la actividad comunitaria y juvenil, es organizado un año más por Roberto Guahuey, conocido cariñosamente por la afición como el “Viejo Roberto”, cuyo lema rector es: “En cuerpo sano, mente sana”. Guahuey celebra estos eventos deportivos anualmente, recompensando a los equipos más destacados con trofeos y medallas al finalizar cada campeonato.Equipos Inscritos y Convocatoria Abierta

El “Viejo Roberto” informó a este medio que el torneo de Invierno 2025-2026 cuenta ya con la inscripción de los siguientes equipos en la categoría de adultos jóvenes: Union Cardenas, Manchester, La Reta, Caimaneros, Flamencos, Joga Bonito, Wilmar, Copleros, Temas, El Nino, Potros, Alan, Felinos 1, Felinos 2, Mad F.C., Venezuela, San Felipe y Ecuador.

Equipo “Potros “de Honduras

Los partidos de esta emocionante liga se disputan todos los domingos, comenzando a partir del mediodía. Cabe destacar que la registración de nuevos equipos todavía se mantiene abierta.La Cantera Juega los Sábados

Además de la liga de adultos jóvenes, los futuros talentos también tienen su espacio. La liga infantil juega cada sábado de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Por ahora, los equipos infantiles inscritos son: Barcelona, Atzompita, Lobos y La Maquinita. La inscripción para la categoría de niños continúa abierta.Primeros Resultados: Sorpresas y Goleadas

El pasado domingo, 9 de noviembre, el balón rodó con gran intensidad, dejando dos resultados destacados que encendieron la jornada:

Alan da la Sorpresa ante Potros: En un encuentro sumamente disputado, y contra todo pronóstico inicial, el equipo de Alan se impuso a los Potros de Honduras con un marcador final de 11 a 8. A pesar de la derrota, el equipo de Potros ha prometido una notable mejoría en su rendimiento para los próximos encuentros.

Felinos 2 Arranca con Fuerza: La segunda batalla de la jornada enfrentó a Felinos 2 vs. MAD F.C. En un choque intenso de principio a fin, Felinos 2 demostró su poder ofensivo, logrando una contundente victoria de 9 a 3 sobre Mad F.C. Las “Porras” vivieron al máximo la emoción de cada gol, alentando a sus equipos favoritos en un arranque prometedor.