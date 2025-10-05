¡Domingo de Campeones! La Liga Latina de Latinos y Latinas de Madison celebra las finales del verano 2025 y abre inscripciones para el torneo de invierno 2025-2026 

La Comunidad News Online



Equipo “Joga Bonito”

Madison, Wisconsin.– Este domingo 5 de octubre promete pura emoción futbolera en el East Side de Madison. Según informó a La Comunidad News Online el dirigente de la Liga de Latinos y Latinas de Madison, el querido “Viejo Roberto” Cuahuey, se disputarán las esperadas finales del torneo de verano 2025, donde los mejores equipos de la temporada se enfrentarán por la gloria deportiva y el orgullo de sus comunidades.

La jornada comenzará desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. en las canchas de Samory Field, con duelos imperdibles en las divisiones infantil, segunda y primera.

Equipo “San Rafael”

⚽ Rol de partidos – Domingo 5 de octubre

División Infantil

🕗 8:45 a.m. – Joga Bonito vs. La Maquinita



– Joga Bonito vs. La Maquinita 🕥 10:30 a.m. – Atzompa vs. Chavos Locos



Segunda División

🕛 12:30 p.m. – Stinez vs. Vilmar



Primera División (Final de Finales)

🕝 2:30 p.m. – Joga Bonito vs. Deportivo San Rafael



Al finalizar la jornada, los equipos campeones y subcampeones serán homenajeados por sus fieles porras y familiares, en reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y pasión por el fútbol latino que da vida a esta tradicional liga madisoniana.

🏆 Convocatoria para el Torneo de Invierno 2025–2026

Sin perder tiempo, el “Viejo Roberto” ya lanzó la esperada convocatoria para el torneo de invierno, que reunirá a equipos de Primera y Segunda División, además del tradicional torneo de “Viejitos”, que año tras año despierta la nostalgia y el espíritu deportivo de los jugadores más experimentados.

📅 Inscripciones abiertas:

Costo: $300 por equipo



Descuento especial: $250 si se inscriben antes del 12 de octubre



💰 Premios:

🥇 Primer lugar: $1,500



🥈 Segundo lugar: $700



📞 Informes e inscripciones:

608-509-4467



608-733-7968



Este domingo, los latinos de Madison volverán a demostrar que el fútbol no solo se juega, ¡se vive con el corazón!