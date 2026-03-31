¡Ruge el fútbol latino en Madison! Abren inscripciones para el esperado Campeonato de Verano 2025-2026

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MADISON, Wisconsin — La Liga de Latinos y Latinas de Madison anunció oficialmente la apertura de inscripciones para su Campeonato de Fútbol Outdoor Verano 2025-2026, uno de los torneos más esperados por la comunidad futbolera local.

El certamen dará inicio el domingo 3 de mayo, a partir de las 2:00 p.m., en las canchas de Warner Park, en el Northside de la capital de Wisconsin, escenario habitual de intensas jornadas deportivas que reúnen a jugadores y aficionados de toda la región.

El dirigente de la liga, conocido como el “Viejo Roberto”, extendió la invitación a todos los equipos interesados a sumarse a esta nueva temporada en las categorías de primera, segunda y tercera división para mayores de 30 años. En las divisiones de primera y segunda no habrá límite de edad, lo que abre la puerta a una competencia más diversa y de alto nivel.

En la tercera división, los jugadores deberán tener 35 años o más, y los encuentros se disputarán los días sábados, según lo establecido en la convocatoria oficial.

Los delegados que deseen registrar a sus equipos pueden comunicarse directamente con el organizador al (608) 509-4467, en horario de oficina. Los costos de inscripción, arbitraje y otros detalles logísticos serán proporcionados al momento del contacto.

Torneo de Invierno ya está en marcha

De manera paralela, la liga también desarrolla su Torneo Extra de Invierno 2025-2026, que ya cuenta con la participación de ocho equipos en una sola categoría. Los encuentros se vienen disputando los viernes a las 7:00 p.m., sábados a las 3:00 p.m. y domingos a las 11:00 a.m., en el tinglado del complejo deportivo de esta liga.

Los equipos participantes compiten por trofeos y medallas que se otorgarán al campeón, subcampeón y tercer lugar, en un torneo que ya comienza a encender el ambiente futbolístico en la ciudad.

Con gran expectativa y una creciente participación comunitaria, la Liga Latina reafirma su papel como uno de los principales motores del deporte y la integración en Madison.