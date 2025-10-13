¡San Rafael y Santa Inés campeones de la Liga Latinos y Latinas verano 2025!

Por La Comunidad News Online



Equipo “San Rafael” Campeón de la Primera División Verano 2025

Madison, WI.- (10/05/25) La emoción del fútbol latino se vivió al máximo el domingo 5 de octubre en las canchas de Sycamore, al este de Madison. Con una jornada llena de goles, pasión y fiesta deportiva, la Liga Latina de Latinos y Latinas cerró oficialmente su torneo de verano 2025, premiando con medallas y trofeos a sus campeones y subcampeones en un ambiente de celebración comunitaria.

Bajo la dirección del carismático “Viejo Roberto”, la liga reunió a decenas de familias y aficionados para presenciar las esperadas finales de primera y segunda división, donde los equipos dejaron todo en la cancha.

Equipo “Santa Inés” Campeón de la Segunda División Verano 2025

Santa Inés, campeón indiscutible de la Segunda División

El primer encuentro se disputó a las 12:30 p. m., enfrentando a Santa Inés y Vilmar. Desde el pitazo inicial, Santa Inés dominó con garra y contundencia, controlando el balón y aprovechando cada oportunidad frente al arco rival.

El marcador final fue 5–0 a favor de Santa Inés, que se coronó campeón de la segunda división con una actuación impecable. El equipo Vilmar, aunque luchó con valentía, se quedó con el subcampeonato 2025. Ambos planteles recibieron medallas y trofeos, en reconocimiento a su destacada participación durante la temporada.

Equipo “Vilmar” Sub-Campeón de la Segunda División Verano 2025

San Rafael conquista la Primera División con autoridad

A las 2:30 p. m. se vivió el plato fuerte de la jornada: la gran final de la primera división entre San Rafael y Joga Bonito. Fue un partido intenso, parejo en sus primeros minutos, pero con el correr del tiempo San Rafael impuso su jerarquía y solidez táctica.

Con una ofensiva efectiva y una defensa impenetrable, San Rafael venció con un contundente 4–0, proclamándose campeón de la primera división. Joga Bonito, que también firmó una gran temporada, se quedó con el subcampeonato. Los dos equipos fueron ovacionados y premiados por su entrega y nivel de juego.

Roberto Valencia del equipo “San Rafael” mejor arquero verano 2025

Roberto Valencia, el muro de San Rafael

Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue Roberto Valencia, arquero de San Rafael, quien fue declarado Mejor Arquero de la Temporada 2025. Su actuación en la final fue decisiva: con reflejos felinos y atajadas espectaculares, evitó que el rival marcara, asegurando así la victoria de su equipo.

Su trofeo como mejor guardameta fue recibido entre aplausos de jugadores, organizadores y aficionados.

La premiación cerró con un ambiente festivo, lleno de música, abrazos y promesas de revancha para la próxima temporada. La Liga Latina de Latinos y Latinas, fiel a su espíritu comunitario, reafirmó una vez más que el fútbol no solo es deporte: es pasión, unión y orgullo para la comunidad latina de Madison.