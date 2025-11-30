El Festival Anual de Música Latina en Majestic fue una noche inolvidable

La Comunidad News Online



Mario Mendoza, Oscar Mireles de LOUD y Angela Puerta

Madison, Wisconsin. — El ritmo, la emoción y el talento latino volvieron a encender el corazón de la ciudad con el 17.º Festival Anual de Música Latina, celebrado el miércoles 26 de noviembre en el histórico Majestic Theatre, en 115 King Street. El evento, producido por LOUD por segundo año consecutivo, reafirmó su posición como uno de los festivales más esperados por la comunidad latina en Madison, ofreciendo una noche vibrante donde la música, la cultura y el orgullo comunitario fueron los grandes protagonistas.

Manny Vellón agradece a Oscar Mireles de LOUD por su reconocimiento

“Este es el segundo año que LOUD lleva la antorcha. Nos complace continuar con este impulso y presentar a los grupos musicales latinos más populares”, expresó Oscar Mireles, fundador y director ejecutivo de Latinos Organizándose para la Comprensión y el Desarrollo (LOUD). Entre las agrupaciones destacadas estuvieron Rebulú Group, Charanga A Gozá, Grupo Candela y DJ Francis Medrano, todos ellos aplaudidos por un público entusiasta que llenó el recinto.

Homenajes que celebran legado y trayectoria

La edición 2025 del festival también dedicó un espacio especial para rendir homenaje a figuras que han dejado huella en la música latina de Madison:

Mario Mendoza DJ. Francis Medrano en su actuación

Ángela Puerta, múltiple ganadora de premios MAMA como Músico del Año, fue reconocida por su aporte al panorama musical local. Vocalista principal de Grupo Candela desde 2018, Puerta ha destacado por su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Candela, con 12 integrantes y una trayectoria de dos décadas, continúa estableciéndose como una potencia musical con repertorio bailable que incluye salsa, merengue, cumbia, bachata, bomba y plena.



Mario Mendoza, abogado de renombre y ex vocalista de Grupo Candela, recibió el Premio Legado de la Música Latina como parte de su jubilación. Su reconocimiento celebró décadas de servicio a la comunidad —tanto en la música como en el ámbito público y profesional— dejando un testimonio de compromiso y liderazgo.



Charanga A Gozá,

Manny Vellon, fundador y director del legendario Grupo Candela, también fue homenajeado por más de veinte años de liderazgo artístico. Considerado una figura emblemática de la salsa en Madison, Vellon ha guiado a Candela como una auténtica “orquesta del pueblo”.

Cuatro presentaciones que hicieron vibrar al público

Grupo Rebulú

La noche musical reunió a cuatro propuestas representativas de la riqueza cultural latina:

Grupo Rebulú, con su poderosa fusión de ritmos de Cuba, Puerto Rico y África, además de influencias pop y rock. Su misión —expresan— es unir culturas y transmitir emociones a través de una música vibrante que hace bailar a todos. El grupo está integrado por músicos de Puerto Rico, República Dominicana, México y Perú-USA.



Grupo Candela

Charanga A Gozá, especialistas en el tradicional estilo de charanga cubana, deleitaron con su característico ensamble de flauta, violines, piano, bajo y percusión. Fundados en 2009 y basados en Madison, ofrecieron una presentación fiel al ritmo cubano que invita al baile desde el primer acorde.

Grupo Candela, la agrupación latina más reconocida de la ciudad, llevó al público por un recorrido musical inolvidable con salsa, cha cha, merengue, bachata y cumbia, celebrando además sus 20 años de trayectoria, cumplidos el pasado 17 de octubre.



Foto parcial del público asistente

DJ Francis Medrano cerró la noche con un espectáculo vibrante que combinó sonidos afroperuanos, latinos y norteamericanos, acompañado de coreografías y animación de nivel internacional que mantuvieron a los asistentes bailando de principio a fin.

Una noche que reafirmó identidad y comunidad

El 17.º Festival Anual de Música Latina no solo ofreció música y baile, sino que también reafirmó el valor de la cultura latina como un motor de unidad, celebración y pertenencia en Madison. El éxito del evento confirma su importancia como espacio cultural en crecimiento, donde artistas, familias y líderes comunitarios se reúnen para celebrar lo mejor de nuestra herencia musical. Una noche inolvidable, un festival exitoso, y una comunidad que sigue vibrando al ritmo de su identidad latina.