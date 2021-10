Al catracho Duarte el ser goleador de un equipo de fútbol le llevó al éxito personal

Por Rafael Viscarra

¿Tu nombre, de qué país eres y qué deporte prácticas?

Mario Armando Duarte y su hijo Mario Fernando Duarte

Mi nombre es Mario Armando Duarte Flores, soy originario de Honduras, practico el fútbol desde que tenía 8 años y es mi pasión. El fútbol me llevó a ser una persona humilde por mi manera de jugar que es lo que más me ha gustado en la vida. Gracias a Dios que me ha dado este don de ser goleador para compartir con mis amigos del equipo Unión Cárdenas que dirige Gustavo Cosme.

¿En Honduras jugaste en algún equipo de fútbol?

En Tocoa Colón, una de mis tías tenía un equipo de fútbol “Club Deportivo Juvenil”, integrado solo por familiares y uno de ellos era mi persona que logró destacarse, ganamos muchos campeonatos.

Además de jugar fútbol, ¿a qué actividad te dedicas?

Cuando llegué aquí a Madison empecé a trabajar en una granja de ganado, después un amigo con el que jugué fútbol me dio la oportunidad de trabajar en construcción y me especialice en el trabajo de la cerámica, hago trabajo de cerámica en baños, pisos, paredes en construcción. Para mí la cerámica es un arte y tengo mucho éxito, gracias a Dios.

¿En qué equipo juegas en la liga Latina de Madison?

En la liga Latina jugué en dos equipos este verano. En la liga de Chava y Juan, jugué en River Plate, nos eliminó el equipo de Real San José en las semifinales. En la otra liga de latinos y latinas jugué en Unión Cárdenas, llegamos a las finales y logramos el título de campeón. Para lograr el campeonato sufrimos mucho, porque a veces nos anotaban hasta 20 goles, pero nunca nos rendimos hasta lograr lo que queríamos: el título del campeonato y las medallas obviamente.

¿Cuántos goles marcaste durante el torneo en la liga Latina?

En 17 partidos ha marcado 26 goles en todo el torneo de la Liga Latina de Madison. Gracias a Dios que me ha dado este don de ser goleador para compartir con mis amigos del equipo Unión Cárdenas que dirige Gustavo Cosme. A mis 32 años corro más que uno de menos edad que mi persona.

¿Usualmente en qué posición juegas en tu equipo?

Empecé a jugar como defensa y terminé jugando como delantero para demostrar mi don de goleador que Dios me dio. No solo marcó goles como delantero, también me gusta marcarlos de tiros libres y penaltis casi sin fallar.

¿Quién es el coach del equipo y tal es como técnico?

El coach es Gustavo Cosme, él es el que organiza y dirige el equipo. Gustavo es un buen director técnico y tiene dos asistentes que le ayudan a armar el equipo. El equipo es como una familia, todos los jugadores nos tratamos como una familia con humildad y respeto. Si alguna vez perdimos o ganamos el partido aquí nadie engaña a nadie compartimos todos por igual la tristeza o alegría.

¿Tienes familia en Madison?

Tengo mi esposa y tengo un hijo, mi hijo se llama Mario Fernando Duarte y tiene 4 años y es zurdo igual que su padre. Tanto mi esposa como mi hijo siempre están en la cancha conmigo haciéndome porra.

¿Te gusta que el equipo de Unión Cárdenas tenga una porra muy numerosa?

En el equipo Unión Cárdenas existe mucha unidad y humildad por eso estoy jugando con ellos, me han cobijado como parte de esta familia, he triunfado con ellos porque sus integrantes son muy apasionados con el fútbol, estoy familiarizado con ellos.

¿Cuál sería tu consejo para la niñez y la juventud?

A la niñez y a la juventud les digo con humildad que deben dedicar tiempo al fútbol, yo soy huérfano de padre ni madre, sin embargo, gracias a que soy un apasionado del fútbol no tengo ningún vicio. El deporte es muy importante, mi consejo es que los padres apoyen a sus hijos, hay mucho talento en la juventud Latina, pero es necesario que los apoyen. Si yo hubiera tenido apoyo económico de mis padres hubiera jugado en la liga mayor de fútbol de Honduras, porque me buscaron para ser integrante del equipo profesional Real Sociedad de Honduras. El fútbol hay que aprovechar cuando uno es joven, cuando caen los años ya no se puede jugar fútbol.