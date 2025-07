Todo es Posible: Ana Sánchez y el Modelo Familiar que Triunfa en el Cuidado Infantil

Desde Monterrey hasta Madison, Ana Sánchez ha trazado un camino lleno de propósito, resiliencia y servicio. Dueña de Better Together Family Child Care, un centro de cuidado infantil familiar ubicado en el East Side de Madison, Ana fue una de las conferencistas destacadas en la Cumbre de Cuidado Infantil 2025, organizada por la Cámara de Comercio Latina.

Con más de 23 años de experiencia, Ana compartió en su charla un mensaje claro y lleno de esperanza para quienes desean comenzar su propio negocio de cuidado infantil:

“Todo es posible. Hoy hay muchos recursos y entrenamientos disponibles en español. Lo importante es aprovecharlos y buscar el apoyo de las agencias que están dispuestas a ayudar,” enfatizó.

Su programa actual es un reflejo de valores familiares: un modelo madre e hija donde el amor, el profesionalismo y la cultura se unen en un ambiente bilingüe que ha conquistado a familias tanto hispanas como anglosajonas.

“La mayoría de nuestras familias son americanas que quieren que sus hijos aprendan español. Eso ha sido una gran ventaja para nosotros,” explicó Ana con una sonrisa.

El centro atiende actualmente a ocho niños, y aunque por ahora es manejado solo por Ana y su hija —quien tiene un associate degree en educación temprana y funge como maestra—, ya piensan en expandirse en el futuro.

“Yo soy la directora del programa y ella es la maestra. Trabajamos juntas cada día. Nuestro sueño es abrir un centro más grande en el futuro,” compartió.

Better Together Family Child Care no solo es un testimonio del poder de los lazos familiares, sino también del impacto que tiene el cuidado infantil con identidad cultural y visión de futuro.

La historia de Ana Sánchez demuestra que cuando el amor por la educación se une con el deseo de servir a la comunidad, no hay límite para lo que se puede lograr.

👉 Lee la historia completa en el artículo especial: Cuidar es Transformar: Voces Latinas que Están Cambiando el Futuro del Cuidado Infantil en Wisconsin.