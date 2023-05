Alejandro Cayetano: El master de su dominio como ganadero lechero! 

La Comunidad News Online

Madison.- Alejandro, originario de Oaxaca, México, empezó ordeñando vacas y alimentando terneros recién nacidos en una granja de Wisconsin Dells. Siguiendo el ejemplo de uno de sus hermanos estudió GED en la Academia Latina de Desarrollo Laboral. Después de graduarse como estudiante adulto de GED ingresó a Madison College para estudiar Fitness and Recreation, porque le gusta mucho el deporte y las carreras de resistencia, habiendo sido galardonado con muchas medallas.

Un selfie ? Porque no!

P: ¿Su nombre completo y de donde es originario?

R: Me llamo Alejandro Cayetano y mi lugar de nacimiento es Oaxaca, Mexico

P: Antes de empezar tu gran aventura de lograr obtener tu GED y de ingresar a estudiar el Programa de Recreación (Recreation Program)? en Madison College, cómo era tu mundo diario (ANTES)? Que hacias?

R: Mi trabajo era y es una granja lechera. Empecé ordeñando vacas y alimentando terneros recién nacidos. Vivia en Wisconsin Dells

P: ¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de estudiar GED y de ingresar a estudiar el Programa de Recreación (Recreation Program) en Madison College?

Alejandro Cayetano junto a su familia

R: La razón que me motivó a estudiar el GED fue mi familia porque en esos momentos uno de mis hermanos ya estaba estudiando para completar su GED y me inspiró para hacer lo mismo.

La razón por la que me enrolé en el programa de Fitness and Recreation fue porque siempre he sido una persona que gustaba mucho el deporte. Antes de empezar a estudiar me dedicaba a competir en carreras de resistencia. Para cuando me gradué de Madison College me dio el gusto de enseñar a las personas todo lo que he aprendido.

P: Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? Que excusas o pretextos tenias en tu mente?

R: Una de las cosas que me hacía dudar fue la barrera del idioma y todavía lo sigue siendo, me cuesta dominar el Inglés a un nivel avanzado. Algunas de las excusas eran el tiempo y la situación económica.

P: ¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para estudiar GED y de ingresar a estudiar el Programa de Recreación (Recreation Program) en Madison College?

R: La persona que me influenció fue mi hermano para estudiar el GED. Para el programa del Madison College fue mi motivación ver a algunos miembros de mi familia y amigos estudiando carreras universitarias. Eso me ayudó mucho a tomar esa decisión tan importante en mi vida.

Alejandro Cayetano y su familia

P: ¿Cuál fue la PRIMERA barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de estudiar GED y de ingresar a estudiar el Programa de Recreación (Recreation Program) en Madison College?

R:La primera barrera fuerte que tuve fue el tiempo porque nunca pensé que fuera a ser tan complicado mantener un trabajo de tiempo completo y estudiar.

P: ¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: Otro reto al que me enfrente fue el de no tener los suficientes recursos económicos porque debido a que no tenía el tiempo suficiente para estudiar tuve que trabajar menos tiempo, trayendo esto como consecuencia problemas económicos. Gracias, Alex Fernandez que trabaja en el Madison College como asesor y en la Academia Latina pude obtener una beca y así no tener ningún problema económico para seguir estudiando.

P: ¿Cuál fue tu miedo o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura de estudiar GED y de ingresar a estudiar el Programa de Recreación (Recreation Program) en Madison College?

R: Cuando estudiaba para el GED no eran miedos la verdad era emocionante ir a estudiar siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Mis miedos empezaron cuando entré a estudiar en el Madison College ahí fue cuando empezaron porque en muchas ocasiones tenía problemas de estar al mismo nivel educativo que los recién graduados de la High school.

Alejandro Cayetano y su hermana Cecilia Oliveira

P: ¿Cuál fue o cuáles fueron los sufrimientos más grandes y fuertes de sacrificio (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura de estudiar GED y de ingresar a estudiar el Programa de Recreación (Recreation Program) en Madison College?

R: A veces no me afectaba mucho el no tener el tiempo suficiente para dormir pero una de las cosas que sí me afectó mucho fue tener que sacrificar el tiempo con mi familia y amigos y muchas veces pensé hasta en abandonar mi carrera

P: ¿Cómo te preparaste para el examen final, cómo y qué tipo de examen fue? ¿Fácil? ¿En qué consiste? ¿Cuenta en detalles el proceso de preparación y estudio y la práctica para el mismo?

R: La verdad que si fue un poco complicado el examen final y fue de literatura. El proceso para mi fue normal, estudie como dos meses para poder tomar el examen. Tome el examen de prueba y mi resultado no fue muy favorable. Por lo cual la Academia Latina siempre ha tenido tutores o personas que te ayudan cuando tienes problemas con alguna materia. Con la ayuda de ellos fue que mi sueño se hizo realidad porque no hubo necesidad de tomar otro tést. Tome el examen final y pase. Algo que es emocionante con el examen final es que no te dan los resultados en ese momento. Así es que la espera es enorme aunque solo tarda un o dos días cuando te entregan el resultado y te felicitan de que te graduaste, la emoción que puedes sentir es enorme.

Alejandro Cayetano y su hermano campeones en carrera de resistencia

P: ¿Cómo te sentiste cuando te entregaron tu título de bachiller (GED)? Describe todos los detalles de lo que sentiste y aún más importante todas las experiencias (buenas, malas, lecciones, momentos felices ¿Gratitud? ¿Nostalgia del viaje que llegaste a realizar? ¿Felicidad de haber descubierto una nueva persona en ti misma?

R: Felicidad es algo que no se puede describir con palabras. Una de las experiencias que más recuerdo es cuando presentamos varios estudiantes el examen al mismo tiempo, nos la pasábamos en el salón esperando el resultado y eso era algo muy angustiante pero a la vez emocionante. Muy agradecido con la Academia Latina porque cuando les comente que quería estudiar para completar mi GED recibí demasiado apoyo por parte de ellos. Agradecido con dios y con la vida por haber completado un paso tan importante en mi vida.

P: ¿Cuál fue el último obstáculo que tuviste que enfrentar después de haber obtenido tu título de bachiller (GED)?¿Cuál fue el impacto en tu vida personal el haber obtenido tu título de bachiller (GED)?

R: Pienso que no fue obstáculo sino un poco de nostalgia de que ya me había graduado y que tenía que seguir adelante. Tener que separarme un poco de tan buenas amistades que hice durante mi estancia si me hizo sentirme un poco mal.El Impacto fue bastante considerable personalmente sentía que podía seguir creciendo a nivel educativo

P: ¿Cómo te recibió tu familia más cercana (tus papás, hijos, hermanos, vecinos, amigos cercanos) Cómo te sientes tener todos estos nuevos conocimientos y aún más importante esta nueva sabiduría que solamente la vida puede enseñarnos?

R: Muy felices todo fue emoción para toda mi familia. Tener esta nueva sabiduría no solo me daba la oportunidad de seguir estudiando si no también a nivel laboral los cambios fueron muy notables para mi porque tanto cambio mi salario como las responsabilidades fueron otras después de graduarme.

P: ¿Cuáles son los requisitos para estudiar GED y de estudiar Programa de Recreación en Madison College? ¿Vocación?

R: El Ged es haber terminado la primaria en tu país y presentar un examen de que tienes los conocimientos básicos de todas las materias como Matemáticas, lenguaje, Ciencias Sociales, y Ciencias Naturales. Para ingresar al Madison College necesitas tener un nivel avanzado de Inglés y un cierto nivel de matemáticas tienes que tomar estos exámenes antes de entrar. Si no los pasas no significa que no podrás ingresar pero algún memento de tu programa tendrás que tomar estas clases. Esto es para cualquier programa en Madison College no solo en Fitness and Recreation.

P: ¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: Especialista en ganado lechero:

Tengo conocimientos en como mantener en muy buen estado de salud los terneros recién nacidos hasta que llegan a la edad de 3 o 4 años

Trabajo en cómo formular planes de cómo atender a los terneros enfermos .

Tengo conocimientos de cómo manejar maquinaria pesada que se maneja en la granja como, tractores y skid – loaders .

Trabajo medio tiempo el el fitness center at Madison College en recepción y ayudando a los estudiantes a contestarles las preguntas que tengan acerca de alguna máquina de ejercicio.

P: ¿Cuál es el tu desenvolvimiento directo o indirecto con la comunidad Latina?

R: He sido voluntario en algunos eventos que organizan para la comunidad y en el futuro me gustaría poder ayudar a la comunidad con algunos consejos sobre alimentación y ejercicio.

P: ¿Cuál es tu mensaje a la comunidad Latina acerca de realizar o lograr una meta sin claudicar?

R: Mi mensaje sería un plan para esta meta, y tener en cuenta que tendrás que sacrificar muchas pero también hay demasiadas organizaciones latinas que te ayudan a buscar ayuda económica para que puedas alcanzar esta meta. Recuerda que el camino no será fácil y por más obstáculos que encuentres no desista porque recuerda que eres el ejemplo que muchas personas están viendo no solo en tu familia sino también en nuestra comunidad.